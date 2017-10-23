Гомельский видеоблогер продолжает «троллить» чиновников 6 23.10.2017, 14:09

3,306

Андрей Паук решил спросить у идеологов, можно ли ему признаться в любви своей жене.

Житель городского поселка Октябрьский в Гомельской области Андрей Паук, известный в районе видеоблогер, обратился в облисполком с вопросом, можно ли ему публично признаться в любви своей жене на центральной площади Гомеля, пишет kp.by.

Дело в том, что раньше Андрея уже штрафовали на несанкционированное массовое мероприятие - на площади своего райцентра он стоял с плакатом, призывая принять его на работу. Молодому человеку, который из-за своей активной гражданской позиции прослыл главным оппозиционером района, долго отказывать в приеме на какую-либо работу. После того, как он вышел на площадь перед райисполкомом, Андрея оштрафовали за одиночный пикет, но работу все-таки дали - сейчас он работает лесником.

В любви к жене Ольге блогер уже признавался на площади в Октябрьском, тоже заранее спрашивая разрешение. Местные идеологи тогда ответили ему, что публичное признание в любви не является массовым мероприятием, поэтому не подпадает под понятие «пикетирования», но с оговоркой: если действия «не нарушают законодательство и не ущемляют интересы других граждан». В этом случае блогеру предложили признаться в любви к жене на стадионе (в месте, отведенном под массовые мероприятия), заключив договоры с милицией, медиками и ЖКХ.

Однако в итоге «любовный пикет» разрешили, и на площадь Октябрьского Андрей вместе с маленькими детьми все-таки вышел, держа в руках плакат «Мы любим тебя, Оля Паук!» А сейчас решил повторить подвиг на площади Ленина в Гомеле.

- Основной целью публичного признания в любви к своей супруге является выражение своего эмоционального настроения и отношения к любимой женщине и, соответственно, регламентация порядка его проведения не подпадает под действия закона, - ответил Андрею зампредседателя облисполкома. Но предупредил, что «в случае нарушения общественного порядка и нравственности» пикетчика могут оштрафовать.

Признаваться в любви к жене блогер намерен 5 ноября.