Путин и еще двое 1 23.10.2017, 14:41

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Дмитрий Чекалкин

Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Шоумен рассказал о смешных политиках и пользе декоммунизации.

Дмитрий Чекалин – бывший украинский дипломат и военный переводчик, теле- и радиоведущий, автор юмористических программ. С 2014 года он отказался от работы в России, в результате чего его компания Diva Production потеряла значительную часть доходов. Но, как уверен сам Чекалкин, роль денег слишком переоценена.

В интервью "Апострофу" известный шоумен рассказал о самых смешных политиках в Украине и мире, о пропаганде и возвращении Донбасса.

- Есть теория: чтобы победить пропаганду врага, нужно сделать этого врага смешным. Согласитесь с такой идеей?

- Абсолютно. Смех – прекрасный антидепрессант. Это такая же защитная реакция, как и слезы, только от него меньше сырости, он полезнее. Сегодня, кстати, международный день яйца (интервью записывалось 13 октября, - "Апостроф"), так что "Веселі яйця" (знаменитый сериал, автором которого является Чекалкин, - "Апостроф") в этом плане имеют какой-то запас прочности. Нас всегда благодарили за то, что мы поднимаем настроение, снимаем напряжение. И так было и в 2004, и в 2014, и сейчас, в общем-то. Как там? "Ми - "Веселі яйця", а не якесь там Фаберже".

На самом деле, то, что становится смешным, уже не может быть опасным, страшным. Ведь главное, чего стоит бояться, - это страх. Нужно избавляться не только от своих недостатков, но и от собственных фобий. И прекрасно получается справляться с этим с помощью смеха.

- Мы используем это "оружие" в нынешней ситуации, в борьбе с агрессором, как считаете?

- Может быть, не на полную силу, но используем. Не так много у нас сегодня меценатов, которые поддерживали бы подобные проекты. Неудобно ведь как-то писать призывы: "Поддержите "Веселі яйця". Поэтому остаются, как правило, те, кто заказывает у нас розыгрыши именинников.

- А заказывают еще?

- Конечно, только за сегодня шесть розыгрышей. Уже четыре сделал, еще два осталось.

- А как вы готовитесь? У вас есть в запасе какие-то шаблоны, заготовки?

- Вот, встречает меня человек где-то, в очереди в банке, например, и говорит: "Ой, сегодня у моей тещи день рождения, разыграйте, пожалуйста". Достаточно просто знать имя и отчество. Сегодня звонил Ольге Егоровне и говорил: "Ольга Егоровна, это Александровский. Я был на почте по поводу газет. Такая случилась неприятность катастрофическая. Они перепутали". После такого отзывчивый человек сразу идет на контакт. "Какие газеты, что за газеты?" "Ну, вы же находили у себя в почтовом ящике. Я 15 лет ждал этой публикации". Это сразу вызывает отклик у людей, сострадание. Лучше всего это и срабатывает. И она уже идет смотреть в почтовый ящик, нет ли там этих публикаций в газете "Коммунист Заполярья", например.

"Дождь идет, туман на дворе, но и через тучи небо звездное, потому что даже в мартобре груши околачивать не поздно". Никогда не поздно поздравить именинника, подарить ему какие-то яркие эмоции. Ведь главное, что стоит в жизни коллекционировать – это яркие и красивые эмоции.

- Мы с вами начали разговор с пропаганды, как считаете, как лучше всего и эффективнее бороться с пропагандой в сфере культуры?

- Нужно самому продуцировать достойные проекты, интересные смыслы. Нужно противопоставить что-то чужой, вражеской пропаганде. Без этого нельзя. На одном отрицании ведь далеко не выедешь.

- Сейчас мы все больше идем по пути запретов. Куда зайдем в таком направлении?

- С одной стороны, эта политика оправдана, поскольку таким образом мы создаем потребность на рынке. Там, где есть спрос, возникает и предложение. Сегодня нужно заполнять эфир каким-то собственным качественным продуктом. Поэтому у украинских артистов, продюсеров, надеюсь, будет больше средств, возможностей.

Но, с другой стороны, роль телевидения, к сожалению, снижается. Было недавно исследование Института будущего на тему перспектив развития украинского рынка массмедиа. Главный вывод: соцсети, интернет перебирает на себя все больше и больше внимания аудитории. А если говорить именно о лидерах мнений, то понятно, что сегодня им место не на телевидении, не на радио, не в газетах, а в интернете, в соцсетях, где они формируют повестку дня.

- Вы хорошо знакомы с ситуацией на радио, стало ли там больше качественного украинского продукта после квотирования?

- Честно скажу, я – как сапожник без сапог. Чукча не читатель, чукча писатель. Так и я – я радио почти не слушаю. Когда случайно где-то в транспорте появляется, мне приятно, что я меньше слушаю того, что меня раздражало раньше, чего-то низкопробного. Меня когда-то обвиняли, что я популяризирую радио "Шансон", еще когда я был президентом радиостанции. Но шансон шансону рознь. Для меня шансон – это, в первую очередь, [Владимир] Высоцкий, [Булат] Окуджава, [Александр] Галич, [Юрий] Визбор. А для кого-то это Катя Огонек. В этом жанре есть разные авторы, разный уровень исполнителей. Нужно находить то, что достойно представляет ту или иную национальную культуру, поддерживать отечественных не только певцов, но и композиторов, поэтов.

Мы должны создавать достойные примеры, то, что может быть элементом вирусного распространения. Сегодня молодежь же не покупается на какое-то количество показов на каком-то телеканале. Если им это понравилось, они это себе скачали, перепостили, лайкнули. Говорят, что нужно популяризировать украинскую культуру. Нужно сделать ее, в первую очередь, модной, чтобы она была востребована, чтобы включилось вирусное распространение. Тогда мы действительно будем иметь новое поколение, которое будет с удовольствием разговаривать на украинском языке, слушать украинские песни. Должен быть качественный продукт, который на себя перетянет аудиторию.

- Переходя к теме политики, как считаете, президент России Владимир Путин не боится быть смешным? Постоянно появляются какие-то фотографии со щукой, щенками, с подставными рыбаками. Как это влияет на его имидж?

- Я не думаю, что это преднамеренно делается. Эти ситуации курьезными только мы считаем. Он же, наоборот, гордится тем, что поймал щуку, например. Он же не разыгрывал людей, когда доставал греческие амфоры со дна Азовского моря. Не соглашусь, что он преднамеренно себя выставляет в смешном виде.

Во время встречи в Сочи глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту России Владимиру Путину щенка

Фото: EPA/UPG

Во время встречи в Сочи глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту России Владимиру Путину щенка

- А разве это не воспринимается как-то с усмешкой?

- Нами – да, но в России – нет. Они, наоборот, гордятся "героем". Вот, смотрите, амфоры достал со дна моря. Они-то верят в это. А мы не верим, поэтому для нас это смешно.

- А для политика вообще важно быть смешным?

- Это же тоже зависит от уровня населения. Американская политическая культура и российская – абсолютно разные. Если [Барак] Обама, [Хиллари] Клинтон или тот же [Рональд] Рейган, который был знаменит своей самоиронией, абсолютно нормально воспроизводят подобное, это считается абсолютно уместным, то в России самоирония, по-моему, абсолютно неприемлема. Кого вы видите самоироничного, кто там над собой смеется?

- Жириновский?

- Нет, это для нас смешно, это для нас комично. И в этом как раз наша сила, что мы понимаем, насколько это все убого, смешно и мерзко. Но для россиян это – образчик какого-то политического Олимпа. Вот, смотрите, мол, какие у нас лидеры.

- Убого, смешно и мерзко – это, скорее, про всех этих главарей ЛНР/ДНР, которых иначе, как ходячими карикатурами, не назовешь.

- А что – в самой российской политике мало таких карикатур? Вот недавно я перепост сделал, как один (российский пропагандист Игорь Коротченко, - "Апостроф") хотел поиздеваться над украинцами: "А как на украинском будет синхрофазотрон?" Ему объясняют, что "синхрофазотрон" – это три греческих слова вообще. Какое отношение это имеет к русскому языку? А он хотел посмеяться над украинцами, мол, как вы переведете на украинский "синхрофазотрон". Там таких как раз хватает.

Меня всегда это удивляло. Когда я работал в России и проводил там какие-то юбилеи, корпоративы, свадьбы, меня всегда поражало, насколько они подвержены этому чинопочитанию, насколько у них это идолопоклонство работает. Я помню, хотел когда-то разыграть одного гостя важного, депутата Госдумы. Мне говорят: "Да ты что! Как это, разыграть?!" Я говорю: "Ну так я украинских депутатов разыгрываю десятками – и ничего". "Так это у вас. У вас они там – дебилы, а у нас же они ого-го!" Меня это так поразило. Они считают своих валуевых и кобзонов вершиной человеческой мысли. У них действительно так думают.

- Наталья Поклонская с бюстом Николая II и Мария Захарова с танцами не развеяли этот миф еще?

- Для них это не является чем-то анормальным. Там если и смеются над Поклонской, то смеются какие-то несчастные 5-6%, а остальным она нравится. Тоже не случайно тема с Поклонской развивается в российских массмедиа, им нужно просто создать свою повестку дня. Вот, оказывается, самый актуальный вопрос для сегодняшних россиян – спал Николай ІІ с [балериной Матильдой] Кшесинской или не спал. Это раздутая абсолютно на ровном месте история, которая просто смещает фокус внимания, создает абсолютно другую повестку дня.

- Удивительно, как это работает столько времени.

- Мощнейший инструмент все-таки. По разным оценкам, до 10 миллиардов долларов выделяется на это. Больше, чем на ЖКХ, медицину и образование, в России выделяется на промывку мозгов. Поэтому это работает. Если обычный оператор ОРТ (российского Первого канала, - "Апостроф") может позволить себе снять виллу на Лазурном берегу на месяц, это о чем-то говорит. Но это не избавляет нас от обязанности что-то предпринимать. Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать.

- Как вы относитесь к выступлениям наших артистов в России? Недавний конфликт Сергея Бабкина с националистами показал это все с новой стороны.

- Тут несколько есть аспектов. Во-первых, такой артист, получается, финансово помогает стране, которая враждует. И на его концертах зарабатывают местные прокатные компании, продюсеры, концертные залы и прочие. То есть он вольно или невольно финансирует агрессора. Билеты на его концерты создают дополнительные отчисления в российский бюджет. Почему я перестал в свое время сотрудничать со всеми российскими радиостанциями? У меня в 160 городах выходили те же розыгрыши: "Привет, блондинки", "Такси на Дубровку", "Два веселых перца", "Оперсводки". Номинировался на "Радиоманию", два года подряд получал "Золотой микрофон" за лучшую радиопрограмму России, третий год номинировался с "Видеопиратами", нашим проектом, который тоже пользовался большой популярностью.

- А сколько вы потеряли, когда отказались от этого?

- Это было около 80% от всех поступлений для компании. Это было достаточно болезненно, конечно. Но я не представлял себе, как я буду это делать. Последний был прецедент, когда я выступал на одном юбилее, на крыше офисного центра в Москве, недалеко от метро Бауманская. И оттуда вид через Яузу на Лефортово. И вот я видел берег Яузы, видел [СИЗО] Лефортово. Я понимаю, что там сидит наш [режиссер Олег] Сенцов, там сидела Надя Савченко, в казематах. А я тут развлекаю публику? Это был последний прецедент, это было в июне 2014 года. И после этого я не соглашался ни на какие предложения поработать в России, провести какой-то юбилей. Хотя это были самые большие бюджеты.

- Приглашают еще?

- По старой памяти кто-то звонит, кто меня помнит по каким-то ивентам, но не следит за моей деятельностью в Facebook. Три года назад где-то половина моей фейсбучной аудитории – это были россияне. Сегодня их по статистике 7-8%, и если они лайкают и шерят, то они это делают анонимно. Я не могу даже отследить. Я вижу свой пост, у которого 1000 перепостов, но при этом 300 из них скрыто. Эти люди боятся даже в Facebook перепосты делать. Для себя они перепостили, но этот перепост скрытый.

- А зарабатывать в Украине в вашем жанре есть возможность?

- Я считаю, что роль денег значительно переоценена. Я не считаю, что это то, ради чего стоит жить. Чтобы быть потом, как говорил Стив Джобс, самым богатым покойником на кладбище? Зачем? Я недавно подумал, что за последнее время у меня два заполненных шкафа одежды. Ничего нового покупать мне не нужно. Я могу вообще жить на одной яичнице, манной каше и гречке. В свое время, когда я был курсантом, жил на 15 рублей в месяц. И ничего. Другое дело, что у меня четверо детей, которым нужно обеспечить более-менее нормальные условия существования, обучения, какие-то кружки. Вот на это уходят все финансы. Я никогда себе ничего дорогого не позволял: никаких дорогих часов, машин, квартир не покупал. У меня с детства был принцип: не приобретай ничего материального, что бы ты боялся потерять. Зачем быть зависимым?

- Возвращаясь к теме выступления артистов в России. Не перегибают ли националисты, устраивая все эти провокации?

- Я думаю, что это естественно. Это травматический синдром. Мы понимаем, что каждый день, к сожалению, список жертв увеличивается. И уже десятки тысяч людей стали жертвами этого вторжения, этой агрессии. Поэтому помогать каким-то образом, сотрудничать с врагом…

Когда я работал в какой-то далекой периферии, в Екатеринбурге, Челябинске, меня всегда поражало такое отношение к украинцам: "Хохлы, что с вас взять?" Причем они не стеснялись так разговаривать с тобой: "Опять эти ваши хохляцкие штучки". Причем они не думали, что они этим обижают человека. Как в свое время в Америке афроамериканцев называли "нигерами", вот у них такая же была привычка оскорблять своим отношением.

- В последнее время в украинском обществе происходили такие явления, как декоммунизация, украинизация. Как вы к этому относитесь? Это вызывало в разное время и смех, и гнев.

- Декоммунизацию двумя руками поддерживаю, поскольку нет более преступного режима за всю историю человечества, 100 миллионов человек из-за этого учения погибло в Азии, в Европе, в Латинской Америке. Вот недавно был юбилей Че Гевары и провели аналогию. Это был абсолютно жестокий убийца, который гордился тем, какое количество он расстрелял буржуев. Просто возникла прямая аналогия с Моторолой, который кичился тем, что он расстреливал пленных. Это на самом деле такой нанесен был удар не только по психологии, а и по генетике украинского, русского народа. Представьте, у нас же выживали не наследники профессора Преображенского, а в основном шариковы и швондеры.

Дмитрий Чекалкин поддерживает декоммунизацию в Украине

Фото: УНИАН

- А сейчас имеем последствия.

- Да. Если еще семь лет назад большинство населения этой страны проголосовало за дважды несудимого "проффесора", которого обвиняли в самых гнусных с точки зрения человеческой морали преступлениях. Я помню – для меня это было настолько показательным – я на одном мероприятии встретился с человеком, которому я когда-то в бытность консулом помог. Как консул Украины в Израиле я посещал украинских заключенных, арестованных в израильских тюрьмах. Вот один такой криминальный персонаж, вор в законе, который оказался по какому-то делу задержанным в Израиле, ко мне подходит и говорит: "А помните, вы меня выручали?" Это был 2004 год. Я с трудом вспоминаю, но говорю: "Да, наверное". Он говорит: "Спасибо, я вот сейчас тоже очередной срок мотал, слушал ваши программы по радио, вспомнилось". Я говорю: "Неисповедимы пути Господни. Смотрите, сейчас вот один из ваших еще и президентом может стать". Он говорит: "Наших? Дмитрий, да мы по своим понятиям ему даже руку не можем подать". То есть даже для этой категории общества это был пария, отброс. А как могла половина страны за него проголосовать?

- Ну, ладно мы, но посмотрите, какое отношение к Дональду Трампу в Америке. И это не помешало ему стать президентом. Каждому времени, как говорится, свои герои.

- Это хорошая прививка от популизма, я думаю. Американцы надолго должны запомнить этот урок. Тот факт, что его популярность упала в три раза за 10 месяцев его правления, очень показателен. Всегда есть определенная категория в обществе, которая покупается на вот такие простые, легкие решения. Что у нас, что в Америке. Так вот здесь как раз и расследуют влияние тех же российских структур, которые через ботофермы в Черногории на это все влияли.

- А это влияние не переоценено?

- Была недавно статистика, сколько этих ботов работало в поддержку Трампа. Каждый из них выдавал на-гора тысячи твитов. И у них в Черногории была создана целая ботоферма. Десятки тысяч фейковых аккаунтов разгоняли эту антихиллариклинтоновскую тему. Он и выиграл в основном не за счет поддержки его как такового. Протестный электорат мобилизовали вот этим активным влиянием через соцсети, тот же Twitter, Facebook.

- Страшно подумать, что будет, когда эти технологии дойдут в полной мере до наших политиков...

- Так там сейчас предпринимаются меры Facebook и Twitter для того, чтобы ликвидировать эти ботофермы, уничтожить фейковые аккаунты. Если человек генерирует такое количество контента определенного содержания и инвестирует в рекламу этого месседжа, то это сразу должно наводить на подозрение. Хорошо, что об этом сейчас все знают и предпринимают какие-то шаги. Как легко отличить этих ботов, фейковые аккаунты на своей странице в Facebook? Если у человека 20 друзей, все – за какими-то патриотическими аватарками, ни одного реального человека, если он сам зарегистрирован, например, в Ивано-Франковске, а все его друзья – по всей Украине, то понятно, что это один из каких-то фейковых аккаунтов. Просто нужно таких активно банить. Если ты видишь, что это реальный человек, у которого может быть пусть ошибочное, но свое собственное мнение, то не страшно, можно с ним бороться для того, чтобы исправить это мнение.

- Что вы думаете о протестах оппозиции в центре Киева?

- Критика должна быть конструктивной. Вот когда приходит к нам новый сотрудник на работу в компанию с новым каким-то проектом, я ему предлагаю оценить уже существующее. Действовать надо по формуле: критикуя – предлагай, предлагая – реализуй. Всем, кто сегодня с такой пассионарностью критикует власть, я предлагаю все-таки направить это в том числе и в конструктивное какое-то русло. Вы видите какой-то недостаток, вы знаете болезнь, давайте находить рецепты для борьбы с этой болезнью и вместе их реализовывать. Просто засорять атмосферу одними проклятьями и лозунгами – это деструктивно. Должен быть какой-то конструктивный выход.

Злоба – это вообще отрицательный фактор всегда, поскольку злобные люди не могут быть счастливыми. Даже оставаясь наедине с самим собой, они остаются наедине со злым человеком. Нужно во всем видеть какой-то выход, позитив. Лучше зажечь хотя бы одну свечу, как говорил Конфуций, чем всю жизнь проклинать темноту. У вас есть энергия, у вас есть желание? Так не сидите за компьютером и не тиражируйте эти злобные призывы: "Повесить всех". А создайте что-то свое, альтернативу, пожалуйста, поучаствуйте в каком-то достойном политическом проекте. Создайте хотя бы ОСМД у себя.

Вот я живу на Институтской, на углу с Садовой, где всегда стоят автомобили тех, кто приезжает в Кабмин, Верховную Раду. Постоянно эти люди бросали окурки прямо на пол. Курили водители, охранники или сами эти гости, которые приезжали. И у нас прямо перед подъездом скапливался под бордюром за зиму 10-сантиметровый слой этих окурков, оберток от конфет и прочего. Сейчас собрались соседи, купили урну и поставили. И все равно бросают. Так вот моя трехлетняя дочь выходит, видит, что бросают, говорит: "Дядя, ай-ай-ай!" Подбирает этот окурок и бросает его в урну. Сделайте хотя бы у себя в подъезде чисто, обеспечьте нормальную среду обитания для своих детей. Начните с малого. Спаси себя сам – и вокруг тебя спасутся тысячи, как говорится.

- Мы с вами начали разговор о том, насколько важно вообще шутить. Назовите топ-3 самых смешных политиков в Украине.

- На чью тему больше всего шутят? Наверное, больше всего критических стрел сегодня вызывает [нардеп Надежда] Савченко своим неадекватом. То, как она себя ведет, как разговаривает, одевается. Это, к сожалению, пример того, как легко кумиры превращаются в посмешище. Не зря есть заповедь – не сотвори себе кумира. У нее не все в порядке с психикой. Это однозначно. Мне это было понятно еще тогда, когда я увидел ее записи после ареста. Не зря же из сотен арестованных выбрали именно ее. Она была таким маркером, мол, смотрите, какие все эти "укрофашисты" сумасшедшие. Просто в свое время, когда я работал консулом, мне иногда приходилось, сидя в кабинете, принимать до сотни человек в день. И когда человек заходит к тебе, нужно было по первым же буквально мгновениям общения с ним определить модель поведения. Для кого-то был повод проявить агрессию против чиновника, кто-то, наоборот, лебезить начинал. Всегда какие-то есть отклонения. Я легко мог эти отклонения замечать, уже рука была набита. И поэтому, как только я ее увидел, я сразу понял, что человек с не совсем стабильной психикой.

- Второе место в рейтинге?

- Если на первом месте Савченко, то на втором – три персонажа. Это человек без паспорта – Михеил Саакашвили, женщина с косой – [Юлия] Тимошенко и персонаж с вилами – [Олег] Ляшко. Они примерно на одном уровне по количеству посвященных им шуток, анекдотов и фотожаб. С ними равных больше нет.

Бывают, смеются над дефектом дикции, но это всегда такой юмор – на грани. Нельзя смеяться над увечьями, недостатками, инвалидностью человека. Это плохой признак. Всегда хорошо, когда кроме чувства юмора есть еще и чувство меры, чувство такта. Хотя многие говорят, что и над женщинами смеяться нельзя.

- А если взять мировых политиков?

- Тут тоже, наверное, легко определить. Это Путин, Трамп и Ким Чен Ын. Даже не знаю, кого из них на первое место можно поставить. Опять же, смотря какой сегмент. Для Европы, наверное, Путин. Для Америки, наверное, Трамп. Если взять вообще глобально, то, наверное, Ким Чен Ын, поскольку он сегодня - самый большой вызов для мировой стабильности. Их примерно можно поставить на один уровень.

- Что-то у них есть общее, согласитесь.

- Они как такой Доктор Зло. Особенно Путин и Ким Чен Ын. В отношении Трампа сейчас все больше и больше новых откровений появляется. Я думаю, это будет один из самых бесславных американских политиков по итогу. Он – бизнесмен, он мыслит категориями бизнеса.

- А Порошенко?

- В определенной степени тоже. Но тем не менее он был в государственной политике 20 лет или даже больше. Он прошел различные ступени государственного управления. А Трамп вчера управлял своими гостиницами и недвижимостью, а теперь вдруг абсолютно поменял сферу деятельности. Это всегда чревато какими-то отклонениями. Тот же Рейган до того, как стал президентом, был губернатором, возглавлял профсоюзную актерскую гильдию в Голливуде. У него общественной деятельности было более чем достаточно. А что у Трампа? Что он вел и организовывал "Мисс Мира"? Это, считай, гражданская активность.

- Как гражданин Украины как вы видите возвращение Донбасса, Крыма?

- Понятно, что нет простого решения. Просто, наверное, есть вопрос территории и есть вопрос населения. Здесь нужно разделять: можно отвоевать территорию, но потерять население. Здесь должен быть, мне кажется, процесс увязан, так или иначе, с дальнейшим распадом Российской Федерации. Поскольку пока они вбрасывают в эту топку сотни миллионов долларов. Как убедить, что Россия – враг, людей, которых они финансируют, которым они конвои [гумпомощи] привозят? Плюс промывка мозгов. Я, к сожалению, не вижу простого и легкого решения. Пока у россиян есть еще сотни миллиардов долларов, которые они получают от нефти и газа, это нельзя сбрасывать со счетов.

По мнению Дмитрия Чекалкина, пока у россиян есть еще сотни миллиардов долларов, которые они получают от нефти и газа, возвращение Донбасса, Крыма может затянуться

Фото: EPA/UPG

- Распад империи – вопрос не ближайшей перспективы.

- Советский Союз распался. И как-то ничего такого глобального не произошло после распада Советского Союза. Была проблема ядерного вооружения, которое было распространено. Американцы решили этот вопрос, ядерные программы уничтожили. Точно так же и здесь. Главная опасность – это ядерное оружие, которое в руках этого кремлевского карлика. Если бы у него не было ядерного оружия, то, наверное, гораздо проще было бы с ним вести себя, как-то его урезонить. А сегодня это обезьяна с гранатой в руке – это чревато последствиями. Для него это козырь.

Что касается распада, я еще когда в советские времена путешествовал (я же был военным переводчиком), иногда бывало так, что сегодня ты в какой-нибудь глуши в Туркмении, а завтра ты в Таллинне, потом ты в Карабахе, потом ты в Клайпеде. Я не понимал, как это все существует в рамках одного государства. И сегодня как могут Чечня и Калининград существовать в одних и тех же экономических, юридических, политических условиях? Абсолютно разные ментальности, разный культурный уровень. Зачем это все объединять в одну империю? Им гораздо проще будет разойтись и существовать отдельно.

- Откуда такие центробежные движения могут начаться?

- Чечня, Дагестан, Татарстан. Сегодня в том же Татарстане все контролирует татарская политическая элита, практически все на татарском языке. Когда я был лет шесть назад в Татарстане, я удивился, что люди за столом говорят тосты на татарском языке. То же самое, что произошло в Казахстане. Самосознание растет, и растет роль татарского языка. А русский и украинский языки слишком близкие.

- А в Беларуси как?

- К сожалению, в Беларуси еще хуже ситуация, чем в Украине, в плане владения белорусским языком. Сколько раз я в Минске был, только по радио в новостях слышал белорусскую речь. Все-таки сегодня в Киеве, может, каждый третий или каждый четвертый говорит на украинском языке на улице. А за неделю пребывания в Минске я не слышал, чтобы кто-то на улице говорил на белорусском языке. Я в других городах не был, но думаю, что ситуация не сильно отличается. К сожалению, за эти 20 лет правления [Александра] Лукашенко они окончательно загнали белорусский язык в угол.

Наследие Советского Союза будет еще не одно десятилетие нам вспоминаться. Я все время цитирую [поэта Игоря] Губермана: "По счастью, мы не полными калеками из долгой темноты вошли в потемки, а в полном смысле слова человеками уже, возможно, станут лишь потомки".

- Напоследок расскажите актуальный анекдот. Что из последнего вам запомнилось?

- Після того, як кидали ці шашки в парламенті, я цитував: "Немає такої падлюки, яку б українці не могли б обрати у Верховну Раду". К сожалению, еще со времен Древней Греции известно, что люди не выбирают из своей среды лучших людей, а выбирают таких же, как они сами. Поэтому главная задача – менять уровень образования, просвещения населения, а не ждать, что завтра мы найдем какого-то идеального персонажа, который все в этой стране за нас решит. Или инопланетяне прилетят и все за нас сделают.

- Это значит, что мы сами заслужили всех этих Савченко, Тимошенко, Ляшко?

- Это, к сожалению, последствия того страшного безвременья, 70 лет советской власти. А, потом, коммунисты же никуда особенно не уходили, просто перекрасились, но оставались те же бывшие секретари парткомов, райкомов. Новой политической генерации у нас так и не возникло.