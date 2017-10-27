«Просто хотим жить по-человечески!» 2 27.10.2017, 7:59

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фото: vb.by

Жители бывшей военной части под Брестом могут остаться зимой без света и воды.

О том, что в столице на днях проходило большое совещание по проблемам ЖКХ, жильцы двух 8-квартирных домов в деревне Малые Щитники Брестского района не знают. Интернета в домах нет. Телевизор смотрят от случая к случаю: чтобы он работал, надо отключить все остальные электроприборы – холодильник, стиралку, микроволновку... Хотя им, как никому другому, эта тема близка, пишет vb.by.

С 1994 года, после расформирования воинской части, к которой они относились, люди погрузились в коммунальные проблемы по самое «не могу». А недавно им было разослано предупреждение от поставщика услуг — ЗАО «Транстерминал». В письме сообщается: «В связи с продажей с 1 октября имущества ЗАО «Транстерминал», с Вами будет расторгнут договор на поставку электроэнергии, а также прекращена подача воды и работа канализационной станции».

«ПРОСТО ХОТИМ ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ»

- Все 20 лет, что наша семья живет в этом доме, только и делаем, что решаем коммунальные проблемы, - рассказывает жительница одного из домов на ул. Армейской Ольга Цыбович. - И все от нас отмахиваются. А нам-то деваться некуда. Да и не требуем мы ничего особенного, просто хотим жить, как все люди».

Жильцы двухэтажек в Малых Щитниках более 20 лет борются за «выживание»

Семья Ольги поселилась на территории бывшей воинской части временно. Так они думали. Но семья распалась, и женщина осталась в квартире одна с двумя детьми (теперь они уже взрослые). Квартира уютная, с хорошим ремонтом. Но накопившаяся под домом сырость лезет из всех углов. Свежие обои за зиму чернеют. Жильцы и штукатурят стены, и сайдинг кладут — мало помогает.

Эта квартира, в отличие от других, отапливается котлом на твердом топливе: старая печка в какой-то момент просто прогорела. «Если отключат воду — зимой останемся без отопления», - говорит женщина. И поясняет, что вода из водопровода некачественная, не годится для питья и приготовления пищи. Из-за отсутствия свободной линии связи и «уплотнения» абонентов невозможно подключить интернет. Когда сыну-студенту срочно требуется поработать, он идет с ноутбуком на железнодорожную остановку и залезает там на крышу. Мобильную связь тоже «ловят» за пределами дома.

Усталость от накопившихся неразрешимых (или нерешаемых) проблем так велика, что женщина рассказывает о них со слезами на глазах.

«ЕЖИК УПАДЕТ — КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОРЯЕТСЯ»

Проблемы жильцов видны невооруженным глазом. Лет десять назад коммунальщики делали ремонт крыши, а водоотливы установить не посчитали нужным. По словам жильцов первого этажа, весной в подъезд невозможно пройти из-за вылезающих откуда-то снизу черных червей. Но главное — дом разрушается.

«За питьевой водой ходим на ближайшие хутора, - рассказывает Прасковья Легкая. - Вода из крана может использоваться только на технические нужды. В «Транстерминале» (поставщик услуг. — Авт.) нам сказали, что не несут ответственности, если кто-то пострадает». Для наглядности жильцы принесли воду в кружке, издающую неприятный запах, но пробовать не рекомендовали.

«Старая канализация на честном слове работает, - расказывает Владимир Хлевной. - Если в канализационный колодец, кое-как прикрытый, попадает ежик — система забивается. В некоторых местах мы сами пробиваем ее дротиком. Бывает, стоки попадают в квартиру».

СОБСТВЕННИКИ МЕНЯЮТСЯ, А ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

Когда-то здесь была совсем иная картина. Можно представить масштабы базы хранения ГСМ для западной группы войск. В середине 1950-х на территории 60 га были построены административные здания, котельная, баня, казармы и два двухэтажных кирпичных дома для семей офицеров и прапорщиков. Разруха началась в 1994 году – со времени расформирования воинской части. Функции базы впоследствии перешли к ЗАО «Транстерминал». А из всей инфраструктуры остались жилые дома и то, что с грехом пополам обеспечивает (так и хочется сказать) существование их обитателей. И еще казарма без окон, где проводят учения омоновцы. Офицеры части получили квартиры в городе, а в Малых Щитниках остались вдовы и семьи прапорщиков. Совсем недавно с удивлением для себя узнали, что от городских квартир они якобы «отказались».

Что их ждет будущей зимой, жильцы до сих пор не знают.

- Мы оказывали жильцам услуги по поставкам электроэнергии, водоснабжению и канализации, - говорит директор ЗАО «Транстерминал» Валерий Беловежа. – С 2002 года дома были переведены на баланс ЖКХ Брестского района, но сети оставались у нас. Недавно базу выкупил новый собственник — ООО «ЗападТрансЭкспедиция». Но мы столько лет помогали людям и не можем бросить их на произвол судьбы. Месяца три или четыре назад сообщили о назревающей с жильцами проблеме в Брестский райисполком. Там сказали: «Будем думать».

ПОМОЖЕТ «ЗАПАДТРАНС-ЭКСПЕДИЦИЯ»?

24 октября в Брестском райисполкоме состоялось производственное совещание по этим вопросам с участием руководителей организаций-собственников (бывшей и нынешней). Что в протоколе совещания, рассказал заместитель председателя райисполкома Николай Коршенков.

- От смены собственника люди не пострадают, - сообщил руководитель. - Мы рассмотрели вопросы электро- и водоснабжения и отведения сточных вод в жилых домах в деревне Малые Щитники и достигли договоренности.

В настоящее время собственником сетей является ООО «ЗападТрансЭкспедиция». Эта коммерческая организация, в соответствии с договоренностями, и возьмет на себя затраты по их восстановлению.

В следующем году должны быть сняты претензии по качеству электроснабжения. ООО «ЗападТрансЭкспедиция» ведет реконструкцию существующих сетей и будет строить новую трансформаторную подстанцию. Запланированная реконструкция производственной базы будет включать также замену существующей воздушной линии 0,4 кВ на кабельную. В ближайшее время будут заменены групповые приборы учета в жилых домах и заключен договор на электроснабжение с Брестским ЖКХ, так как они находятся на балансе этой организации. В связи с этим жильцам необходимо произвести поверку индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Кроме того, ООО «ЗападТрансЭкспедиция» запланировало реконструкцию водозаборов. К новым сетям будет подключена водопроводная система жилых домов, переложен участок водопровода порядка 300 метров. Но подать питьевую воду в эти жилые дома крайне затруднительно, так как «ЗападТрансЭкспедиции» она для собственных нужд не требуется. И сетей, к которым можно подключить дома, в соседних населенных пунктах нет. А прокладка водопровода, к примеру, от Больших Мотыкал или от Лыщиц сопряжена с большими затратами и изъятием из оборота земель сельхозназначения и гослесфонда. Поэтому, как и раньше, будет подаваться техническая вода. Даже если жильцы самостоятельно пробурят скважину, нельзя гарантировать, что без дополнительной очистки вода будет соответствовать санитарным требованиям (как минимум, без обезжелезивания). Скорее всего, придется использовать бутилированную воду.

Специалисты исследуют техническое состояние системы канализации и определят минимальный объем работ. После того как они будут выполнены ООО «ЗападТрансЭкспедиция», канализационную сеть и КНС передадут на баланс ЖКХ.

Николай Коршенков сообщил также, что в районной программе капитального ремонта жилищного фонда на ближайшую перспективу дома на территории бывшей воинской базы в Малых Щитниках не значатся.