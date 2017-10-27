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В Слуцке продавцам насчитали недостачу ценой в трехкомнатную квартиру

  • 27.10.2017, 20:32

Продавцы с зарплатой 250 рублей должны выплатить магазину 70 000 рублей.

Магазин № 21 КУП «Слуцк-Восток» распределил 70 000 рублей недостачи между бывшими работниками — продавцами и администрацией. Продавцы не хотят выплачивать недостачу, потому что не считают себя виновными. Руководство КУП «Слуцк-Восток» готовит документы в суд, пишет kurjer.info.

Недостачу выявили во время переучёта товаров, который прошёл в магазине 2 июня. По словам сотрудников, предыдущий переучёт проходил 14 февраля, то есть недостача в 70 000 рублей образовалась за три с половиной месяца.

Руководство КУП «Слуцк-Восток» обратилось с заявлением в Слуцкий РОВД. Сотрудники ОБЭП провели проверку и не обнаружили доказательств совершения преступления — кражи либо присвоения. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Милиция рекомендовала торговому предприятию через суд взыскать ущерб с материально ответственных лиц — продавцов, заведующей и её заместителя.

По решению КУП «Слуцк-Восток» каждый из 11 сотрудников магазина должен выплатить от 3900 до 10 000 рублей в зависимости от заработка и стажа работы в этом магазине.

Зарплата старшего продавца в магазине № 21 составляла около 250 рублей.

После обнаружения недостачи и проверки руководство отстранили от работы и впоследствии уволили. Также по собственному желанию из магазина уволились все продавцы.

Бывшая сотрудница магазина № 21 Кристина Аликевич и её коллеги утверждают, что не имеют отношения к недостаче. По их словам, они исполняли свои трудовые обязанности надлежащим образом, а долг образовался из-за действий заведующей и её зама, а также из-за отсутствия контроля со стороны руководства КУП «Слуцк-Восток».

«В магазине творился бардак: промышленные камеры для хранения не работали, охрана отсутствовала, штат продавцов не был укомплектован. Покупатели почти свободно воровали и выносили, кого-то ловили, а кого-то нет», — рассказывает Кристина Аликевич.

Бывшая заведующая магазином № 21 Елена Нефельт и её заместитель Елена Маглыш утверждают, что не знают, из-за чего образовалась такая крупная недостача. От других комментариев они отказываются.

Андрей Герасюк, руководитель КУП «Слуцк-Восток», в разговоре с корреспондетом газеты «Кур'ер» отметил, что в должности руководителя предприятия он всего пять месяцев, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть слова бывших сотрудников магазина № 21. «В ближайшее время документы о недостаче будут переданы в суд. Судья разберётся, кто прав, а кто виноват в этой ситуации», — говорит он.

Бывшие работники считают, что проверку по недостаче сотрудники ОБЭП провели поверхностно, а решение по её результатам вынесено преждевременно. Поэтому бывший коллектив обратился с жалобой в прокуратуру Слуцкого района. По словам Кристины Аликевич, продавцы хотят ознакомиться с материалом проверки и добиться отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Так как продавцы в течение семи дней (с 20 сентября) не выплатили ущерб добровольно (как этого требовало в претензионном письме КУП «Слуцк-Восток»), им предстоит оплатить не только долг, но и государственную пошлину с учётом всех судебных издержек, и проценты за пользование чужими деньгами.

В ближайшее время сотрудники магазина должны получить повестки в суд. По словам Кристины Аликевич, до этого момента они не собираются выплачивать недостачу.

Бывшие сотрудники магазина № 21 надеются, что прокуратура и суд разберутся и найдут виновных.

Советы юриста: как продавцу работать без недостач

Леонид Судаленко
Фото: TUT. BY

Почему появляются недостачи и как продавцам защитить себя от выплат, рассказывает Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, который много лет в судах помогает снизить суммы выплат по недостачам для продавцов.

«Огромные суммы недостач появляются, когда наниматель действует в своих интересах, а работник в это время молчит. Подписывая договор о коллективной материальной ответственности, продавцы берут на себя обязанность сохранить товарно-материальные ценности нанимателя. Поэтому при любой угрозе деньгам, товарам, скоропортящимся продуктам каждый работник должен принять все зависящие от него меры для их сохранности.

Когда заведующая заставляет выкинуть пропавшую рыбу и подгнившие помидоры без актов списания, когда не работает холодильник в магазине, а на улице лето, продавец не должен молчать! На любые действия, которые могут привести к порче или утрате товара, должны писаться докладные записки. Причём не на имя заведующего магазином, а на имя нанимателя.

Докладную записку написать несложно. Посмотреть на часы и записать, например: «17 мая в 15.55 заведующая такая-то заставляла меня на рабочем месте выбросить пять килограммов гниющих помидоров. Я отказалась это делать, так как я подписала договор о материальной ответственности. Ставлю вас в известность о том, что сохранности пяти килограммов помидоров в моём магазине угрожает опасность. Я отказываюсь в дальнейшем нести за этот товар ответственность. Довожу до вашего сведения и прошу принять меры».

Такие докладные надо передать или переслать заказным письмом нанимателю. Таким образом, если в магазине будет выявлена недостача, нанимателю будет очень сложно заставить вас её выплачивать, потому что вы сделали всё от вас возможное, чтобы сохранить его товарно-материальные ценности».


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