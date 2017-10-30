Как будет выглядеть ID-карта и биометрический паспорт белоруса 17 30.10.2017, 14:41

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Окончательный внешний вид ID-карты и биометрического паспорта пока не утвержден, но о некоторых нововведениях уже известно точно.

Начальник отдела по гражданству Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович показал образцы ID-карты и биометрического паспорта, которые начнут получать жители Беларуси в 2019 году, пишет citydog.by.

Вот пример идентификационной карты и видов на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства. Это документы для пользования внутри страны, и сделаны они на пластиковой поликарбонатной основе. Павел Хрищенович рассказал, что стоить такая карта будет одну базовую величину (23 рубля на сегодняшний день). Столько же сегодня надо заплатить за новый паспорт.

А так будет выглядеть биометрический паспорт белоруса. Документ понадобится для выезда за границу. Пока что корректировки в его вид вносит каждое причастное ведомство, но о некоторых изменениях по сравнению с сегодняшним документом уже рассказали точно.

– Появилась поликарбонатная страница. В белорусском варианте мы будем использовать биометрические данные, высокоточную печать, фотопечать и отпечатки пальцев, – говорит Павел Хрищенович.

Также в биометрическом паспорте фотография и данные его владельца переместились на первую страницу, изменилось качество бумаги, вместо орнамента на страницах появились достопримечательности. Стоить такой паспорт будет примерно три базовые величины.