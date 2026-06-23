Под Минском перевернулась цистерна с 26 тоннами цемента 23.06.2026, 0:59

Фотофакт.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня около 13:45 на 13‑м километре автодороги Минск — Дзержинск, вблизи агрогородка Щомыслица Минского района, сообщает ГАИ Минской области.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris 1947 года рождения двигался со стороны Минска по средней полосе. При перестроении в крайнюю правую полосу для поворота направо он не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом, который двигался в том же направлении по правой полосе.

В результате столкновения полуприцеп с цистерной, в которой находилось 26 тонн цемента, опрокинулся на проезжую часть.

Из-за происшествия на этом участке дороги были перекрыты две из трех полос движения.

Пассажирка легкового автомобиля, женщина 1949 года рождения, была доставлена в больницу для обследования.

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