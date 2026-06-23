В Финляндии решили разрешить военным носить длинные волосы
- 23.06.2026, 1:46
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
Силы обороны Финляндии обновят устав, разрешив военнослужащим носить длинные волосы вне зависимости от пола. Новые правила вступят в силу с 1 июля, сообщили в военном ведомстве.
С начала следующего месяца всем военнослужащим будет разрешено носить прически в соответствии с требованиями, которые применяются к женщинам-военным.
В оборонном ведомстве отметили, что длина волос не оказывает влияния на боеспособность личного состава. При этом носить длинные волосы распущенными во время службы по-прежнему не разрешается.
В настоящее время устав предусматривает, что военнослужащие-мужчины должны носить короткие и аккуратно подстриженные волосы. После вступления новых правил в силу эти ограничения будут сняты.