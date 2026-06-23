Один из крупнейших банков США откроет офис в Литве 23.06.2026, 2:04

Хочет воспользоваться бумом оборонных расходов.

Один из крупнейших американских банков – Citigroup – планирует открыть офис в странах Балтии, чтобы содействовать финансированию оборонной деятельности в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

Офис, который, вероятно, будет расположен в Литве, станет частью подразделения Citigroup Hub Managed Countries, обслуживающего 65 стран, в которых у банка нет физического присутствия, но где он предлагает услуги институционального банкинга, заявил руководитель подразделения Грант Карсон.

Правила Европейского Союза позволят новому офису обслуживать клиентов во всех 27 странах, уточнил он.

Этот шаг является продолжением стратегии Citigroup по освоению развивающихся рынков, где применяется модель с минимальными активами. В прошлом году банк продал свои розничные операции в соседней Польше, где теперь сосредоточился на корпоративном и инвестиционном банкинге.

По словам Карсона, Citigroup будет искать возможности на рынках, в сфере государственного финансирования, суверенных облигаций, управления ликвидностью центрального банка и трансакционного банкинга в Литве, Латвии и Эстонии.

Три страны Балтии, расположенные на восточной границе НАТО, увеличивают военные расходы в ответ на угрозы со стороны России и войну в Украине. План ЕС по перевооружению направлен на мобилизацию 800 млрд евро на оборонные расходы к концу десятилетия.

«Все три страны Балтии уже тратят более 5% ВВП на оборону, поскольку расположены на восточной границе НАТО», – сказал Карсон.

Citigroup входит в «большую четверку» американских банков. Он планировал уйти из России еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Однако достичь договоренности об этом удалось лишь в конце 2025 года со значительными финансовыми потерями – около $1,1 млрд.

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