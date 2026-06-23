Российский оккупант снял на видео, как термитный боеприпас выжигает их блиндаж после сброса с дрона 23.06.2026, 3:14

Температура горения термитной шашки может достигать 2500 градусов по Цельсию.

В сети появились кадры, на которых российский военнослужащий снимает момент возгорания термитного боеприпаса в собственном блиндаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Сил обороны обнаружили тайник оккупантов и с помощью дрона сбросили на укрытие термитный боеприпас.

На видео запечатлен процесс горения боеприпаса, в то время как россияне наблюдают за ним, не имея возможности покинуть укрытие.

Отмечается, что температура горения термитной шашки может достигать 2500 градусов по Цельсию.

Этого достаточно для возгорания большинства материалов, проплавления тонкостенного металла или даже повреждения элементов бронетехники.

Такой эффект достигается благодаря химической реакции между металлами.

Судя по температурным характеристикам, речь идет о классической термитной смеси на основе оксида железа и алюминия.

Вследствие атаки блиндаж оккупантов был уничтожен.

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