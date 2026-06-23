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В США «уволили» робота-полицейского

  • 23.06.2026, 4:00
В США «уволили» робота-полицейского

Он не зафиксировал ни одного нарушения.

В городе Дублин (штат Огайо, США) полиция досрочно прекратила эксплуатацию роботизированного «офицера», который должен был помогать правоохранителям в патрулировании. Об этом 20 июня сообщил портал Daily Star.

За почти год работы робот не зафиксировал ни одного правонарушения, не выписал штрафы и не способствовал ни одному аресту, что не устроило правоохранителей.

Речь идет об автономном роботе под названием DubBot. Его стоимость составляла примерно $128 тыс., хотя после частичного возмещения фактические расходы города составили около $67,5 тыс.

Робот оснащен 360-градусными камерами, системой двусторонней связи для экстренных вызовов, а также мог передавать световые и звуковые сигналы. Несмотря на это, по данным СМИ, DubBot не предоставил никакой информации, которая привела бы к задержаниям.

Робота «взяли на работу» в рамках пилотной программы. При этом от дальнейшего развертывания аналогичных роботов в городе отказались.

Проект уже стал предметом критики со стороны местных жителей и комментаторов, которые называют его неэффективной тратой средств.

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