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«Из Бреста уезжаешь в 08.04 и через 18 минут приезжаешь в Тересполь в 06.23»

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  • 30.10.2017, 17:17
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Белорусы возмущаются тем, что вынуждены жить по московскому времени.

«Почти все наши соседи в ночь с 28 октября на 29-е перевели часы, и только мы продолжаем жить по московскому времени. Польша от нас через речку и это ненормально, когда ты на поездке из Бреста уезжаешь в 08.04 и через 18 минут приезжаешь в Тересполь в 06.23.

Я считаю, что жить по московскому времени - это пытки для белорусов, но власти в очередной раз не могут признать, что сделали ошибку, когда перевели часы на кремлевское время», - написал на своей странице в «Фейсбуке» брестский журналист Алесь Левчук.


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