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В Гомеле родители учеников взбунтовались против директора школы

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  • 31.10.2017, 11:31

Полторы сотни человек самоорганизовались для защиты своих детей.

159 родителей учеников средней школы № 67 отправили коллективное обращение сразу в несколько инстанций, с требованием принять меры «против развала школы», сообщает gomel.today.

Для самоорганизации гомельчане даже создали группу в соцсети «Одноклассники».

Речь, в частности, идет о родителях воспитанников эстетической направленности. Именно они оказались крайне недовольны работой директора школы Мельниковой А. В. И пишут о том, что «выражают ей недоверие».

Как явствует из текста обращения, опубликованного в той самой группе, в последнее время в школе наблюдается буквально распад педагогического коллектива и наработанных образовательных моделей.

Так, родители отмечают, что в течение последнего года из школы уволились около 20 педагогов, многие из которых работали как раз на кафедре эстетической направленности.

Сообщается и о примерах изменений, вводимых директрисой школы, которые, по мнению родителей, отрицательно сказываются на воспитании детей. Так, они уверены, что в этом году не состоится традиционный новогодний мюзикл, который готовили школьники; возмущаются тем фактом, что администрацией школы фактически были упразднены выступления детских коллективов (на День учителя, к примеру, вместо традиционного детского концерта со сцены выступали учащиеся музыкального училища им. Соколовского); вспоминают о случае, когда на том же Дне учителя детские художественные работы были сняты с мольбертов для того, чтобы освободить место рисункам авторов со стороны.

Чтобы лучше понимать, почему такую озабоченность у родителей 67-й школы вызывает именно эстетическое направление воспитания, достаточно прочесть обращение и обратить внимание на некоторые факты.

Например, на то, что эстетическое направление посещают почти 50% учеников образовательного учреждения — 882 из 1966. В школе действует пять Образцовых детских коллективов Республики Беларусь и один народный любительский коллектив Республики Беларусь. Родители отмечают, что дети уже неоднократно выступали на различных школьных, районных, городских и республиканских площадках, на фестивалях ближнего и дальнего зарубежья.

И нововведения, реализуемые директором школы Мельниковой А. В., по мнению обратившихся к властям за помощью гомельчан, угрожают развалом годами сложившейся и эффективной воспитательной системы.

«Мы не согласны с изменениями, происходящими в учебном учреждении и требуем, чтобы многолетние традиции были разрушены и забыты. Нашим детям нравится ходить в школу, нравится заниматься музыкой, танцами, рисованием. Ребята, независимо от успеваемости, чувствуют себя способными и талантливыми, а их успехам радуемся и мы, родители.

Мы выражаем свое недоверие директору школы Мельниковой А. В. И просим безотлагательно, в кратчайшие сроки, принять меры против развала школы, против разрушения устоявшегося педагогического коллектива», — пишут родители учеников СШ № 67.

И, судя по фото из группы, пишут они это много куда: в администрацию Лукашенко, Комитет госконтроля по Гомельской области, Отдел образования Администрации Центрального района, Управление образования Гомельского облисполкома, Отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, Министерство образования.

По закону ответ на такое обращение должен быть направлен в течение 15 суток.


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