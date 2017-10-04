Владимир Шанцев: Деньги на глупости у властей есть, а для людей – нет 1 4.10.2017, 15:05

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Владимр Шанцев

Фото: DW

Могилевский активист требует от городских властей прекратить строительство «триумфальной арки».

Председатель областной организации ОГП в Могилеве Владимир Шанцев в судебном порядке добивается того, чтобы горисполком исполнил волю шести с половиной тысяч человек, сообщает mspring.online.

В 2015 году группа могилевских активистов собрала более 6,5 тысяч подписей за очистку Святого озера. Власти тогда отказали, сославшись на отсутствие денег в бюджете. Очистка водоема, согласно плану на 2010 год, должна была обойтись в 30 миллиардов рублей на тот момент.

В июне 2017 года областная организация ОГП решила еще раз поднять вопрос и направила коллективное обращение на имя председателя горисполкома с требованием исполнить волю 6,5 тысяч могилевчан.

Однако горисполком вновь отчитался о недостатке финансов. Ответ городских властей Владимир Шанцев обжаловал в облисполкоме, однако успеха не добился.

— Они только написали, что Могилевскому горисполкому поручено активизировать работу по решению вопроса экологического состояния Святого озера. Это нельзя считать ответом по существу, — считает руководитель региональной организации ОГП.

Он решил судиться с властями, чтобы добиться очистки озера. В жалобе, которую Владимир Шанцев направил в суд Ленинского района города, он подчеркивает, что «шесть с половиной тысяч подписей, собранные под обращением к власти по решению местной проблемы, – это далеко не рядовой случай вообще для всей страны. Такое количество подписей граждан не собиралось практически никогда. В данном случае речь идет о проблеме всех горожан. И шесть с половиной тысяч подписей –это поручение жителей города горисполкому, которое нужно было начать незамедлительно выполнять.

Вместо этого, по мнению Шанцева, чиновники активно принялись строить «триумфальную арку» на въезде в Могилев, оправдывая это тем, что этот объект был представлен Лукашенко во время его рабочего визита в Могилевскую область 14 ноября 2016 года.

— Арка нужна вообще в самую последнюю очередь. Деньги для глупостей есть, а на первоочередные нужды могилевчан их нет, — резюмирует политик.

Он попросил суд обязать горисполком выполнить поручение 6,5 тысяч могилевчан, а также прекратить строительство триумфальной арки. Деньги, которые при этом освободятся, Шанцев требует направить на очистку Святого озера.