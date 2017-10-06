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В Беларуси появилась своя криптовалюта – талер

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  • 6.10.2017, 16:24
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Создатели подчеркивают, что главная их идея — «отвязать» деньги от государства.

Появилась первая белорусская криптовалюта — талер (Taler, TLR). Ее официальная презентация состоится в Минске 9 октября, пишет cайт Еврорадио. Как информирует сайт telegra.ph, талер основан на технологии блокчейн и алгоритме биткойна, является децентрализованной криптовалютой, которая не имеет единого эмиссионного центра и централизованного управления. Создатели подчеркивают, что главная их идея — "отвязать" деньги от государства, а задача — вернуть людям контроль над их собственными деньгами.

Отмечается, что система талера уже работает. Стартовый уровень его курса обозначен как 10 BYN / 1 TLR.

Интересно, какова будет реакция властей на появление криптовалюты в Беларуси. Она, как известно, находится "вне рамок правового поля".


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