Путин явился из анекдота про дурака
- Александр Невзоров
- 6.06.2026, 11:10
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История не помнит такого дешевого балабола.
Кремлевский упырь уникален. Такого дешевого балабола, среди царствующих лиц не припомнят ни хронографы, ни протоколы.
У публики возникают подозрения, что Путин явился совсем не из ада, а просто из анекдота про дурака.
770 тонн бензина, керосина, дизеля, боевой корабль, технопарки и прочие масштабные утраты СПБ он назвал «кучей угля», которая «немного подымила».
Что это? Откуда этот страх и физическая невозможность назвать вещи своими именами?
Да, примерно так же, как Путин описывает «кучку угля», он бакланит и о «русских успехах» на фронте.
«Возгорался уголь». Путин заявил, что во время налета украинских БПЛА на Питер была атакована угольная гавань.
«Вот использование этих беспилотников, в том числе, вот они здесь ударили по газово… э-э-э угольной гавани здесь, этот самый, э-э-э... добились, ну, видимо, того, к чему стремились: определенного шума, э-э-э дыма, когда возгорелся... возгорался уголь. Ну, вот это... это цель. Она э... В этом смысле они чего-то добились?», — Путин.
Александр Невзоров, «Телеграм»