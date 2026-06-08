Республиканец раскритиковал Трампа и Конгресс из-за Украины 8.06.2026, 7:59

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Дон Бэкон

Фото: Getty Images

Украина сейчас имеет преимущество.

Президент США Дональд Трамп придерживается политики по завершению войны в Украине, направленной на достижение соглашения путем переговоров, однако вряд ли это сработает. Такое мнение высказал конгрессмен, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон в интервью CBS News.

«Я не думаю, что это работает. Он слишком старается вести себя как рефери, пытаясь работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай. Есть страна, которая вторглась в Украину, которая каждую ночь бомбит города. Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне», — высказался политик, прослуживший 29 лет в ВВС США.

По его словам, Россия ненавидит США, и он не понимает, почему Трамп этого не видит. Бэкон подчеркнул, что Путину не нравится Америка и он ненавидит то, за что она борется.

«Итак, это проблема, когда речь идет о Палате представителей: спикер не хотел, чтобы его, не хотел выступить против президента в этом вопросе, и поэтому он довольно настойчиво лоббировал, и мы называем это агитацией против этого голосования. Я считаю, что он ошибался. Я полтора года ждал в этом Конгрессе, чтобы что-то сделать в отношении Украины, и мы ничего не сделали. Не было ни голосований, ни политических решений от руководства здесь или от президента, чтобы поддержать страну, которая борется за свою жизнь», — подчеркнул республиканец.

Политик добавил, что Украина сейчас имеет преимущество, однако РФ каждую ночь обстреливает ее города, поэтому США должны быть там, чтобы помочь стране защититься от этих атак.

Также Бэкон отметил, что поддерживает производство ракет для систем Patriot в Европе, что ранее предлагал президент Владимир Зеленский.

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