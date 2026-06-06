Из-за удара беспилотников остановлено движение поездов Белорусской железной дороги 2 6.06.2026, 11:48

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Движение прекращено на участке Кричев-Сураж.

С 30 мая 2026 года Белорусская железная дорога прекратила отправление грузовых поездов через стыковой пункт Белынковичи (БЖД)-Сураж (РЖД) в направлении российской станции Унеча. Об этом сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Официальной причиной стало повреждение железнодорожной инфраструктуры в районе станции Унеча Брянской области в результате удара беспилотника 21 мая 2026 года.

Грузовые поезда с Кричевского направления БЖД перенаправлены в обход — через Оршу и далее через МГСП Осиновка-Красное.

До атаки беспилотником через стык Белынковичи-Сураж проходило не более 2-3 грузовых поездов в сутки. Второй стыковой пункт в направлении Унечи-Закопытье (БЖД)-Злынка (РЖД) — для движения не закрывался.

Теперь устойчивость белорусских грузовых перевозок все больше зависит не только от состояния собственной железнодорожной сети, но и от безопасности российских приграничных узлов.

По неподтвержденным данным издания, возобновление работы МГСП Белынковичи-Сураж планируется 5-6 июня 2026 года, однако в ограниченном режиме — с пропуском не более одного грузового поезда в сутки.

Унеча является крупным железнодорожным узлом на российской стороне, через который обеспечивается пропуск ряда поездов, связанных с работой БЖД.

Перенаправление составов через Оршу создает дополнительную нагрузку на направление, которое, по данным сообщества, и без того является наиболее загруженным в настоящее время.

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