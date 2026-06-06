Киркоров ошарашил «новым» носом

Киркоров ошарашил «новым» носом10
- 6.06.2026, 11:46
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Путинист появился на публике в необычном виде.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, ошарашил зрителей «новым» носом, пишет «Главред».
Он появился на публичном мероприятии, где «засветил» свой новый нос.
Поклонники уловили сходство с популярным американским певцом Майклом Джексоном.
В комментариях к видео артиста, его сразу же сравнили с Майклом: у него после нескольких неудачных операций был именно такой нос.