Киркоров ошарашил «новым» носом 10 6.06.2026, 11:46

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коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Путинист появился на публике в необычном виде.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, ошарашил зрителей «новым» носом, пишет «Главред».

Он появился на публичном мероприятии, где «засветил» свой новый нос.

Поклонники уловили сходство с популярным американским певцом Майклом Джексоном.

В комментариях к видео артиста, его сразу же сравнили с Майклом: у него после нескольких неудачных операций был именно такой нос.

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