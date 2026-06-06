В продажу поступает самый дешевый мотоцикл Kawasaki 6.06.2026, 11:05

Фото: Kawasaki

Цена составляет всего 2999 долларов.

Мотоцикл Kawasaki W175 нового поколения выходит на глобальный рынок. Доступная модель оснащена ABS и впрыском топлива.

Цена Kawasaki W175 LTD (именно так называется новая модель) составляет всего 2999 долларов. Информация о новинке появилась на официальном сайте японского производителя.

Самый дешевый мотоцикл Kawasaki известен с 2017 года и первое его поколение продавали преимущественно в развивающихся странах. Новая же модель уже доступна в США и может появиться в Европе.

Мотоцикл Kawasaki W175 LTD — классическая модель с дизайном в духе 60-х годов. Легкий (массой 125 кг) байк начального уровня создан специально для города.

Классическая модель выдержана в стиле 60-х

Фото: Kawasaki

Новый Kawasaki W175 LTD оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 177 куб. см с впрыском топлива. Он развивает 13 л. с. при 7500 об/мин и 13 Н∙м при 6000 об/мин. С 5-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 110 км/ч.

Kawasaki W175 LTD оснащен инжекторным двигателем и ABS

Фото: Kawasaki

Хотя модель бюджетная, ее оснащение нельзя назвать совсем бедным. Мотоцикл Kawasaki W175 LTD получил 17-дюймовые диски, передний дисковый тормоз и ABS.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com