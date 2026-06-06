Украинцы получили секретную информацию об уязвимостях российских БПЛА 6.06.2026, 11:01

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Элерон-3

Фото: Wikipedia

Данные передал агент из Казани.

Агент партизанского движения «Атеш», работающий на казанском предприятии АО «ЭНИКС», передал украинской стороне секретную техническую документацию по российским беспилотникам.

Речь идет об одном из ключевых производителей разведывательных БПЛА для армии РФ. На предприятии выпускаются беспилотники «Элерон-3», «Элерон-10», новейшие комплексы «Т-16», а также системы «Т-10», «Околоток», «Гамаюн» и ряд других аппаратов.

Они активно используются российскими войсками для разведки, корректировки огня и наблюдения за позициями Сил обороны Украины.

Как утверждают в «Атеш», среди полученных материалов содержатся данные о радиочастотах, особенностях работы систем связи и уязвимостях от радиоэлектронной борьбы.

Согласно заявлению движения, анализ документации позволил выявить комбинации частот, воздействие на которые может приводить к потере управления отдельными типами российских беспилотников.

Фото: «Атеш»

Фото: «Атеш»

Фото: «Атеш»

Фото: «Атеш»

Фото: «Атеш»

Фото: «Атеш»

Фото: «Атеш»

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