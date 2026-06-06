Молодая белорусская картошка уже появилась на Комаровке

Молодая белорусская картошка уже появилась на Комаровке2
- 6.06.2026, 10:53
А еще — море пионов.
К первым летним выходным Комаровку заполнило море пионов, а еще на прилавках впервые в этом году появилась молодая картошка — уже наша, белорусская, приехавшая из Слуцка. Еще из интересных находок — ранункулюсы, наборы для засолки огурцов и букеты с настроением летнего поля и солнечного дня, пишет Onliner.
Первым делом сворачиваем влево, в отдел, где торгуют цветами, — и сразу встречаем цветок, который привычнее видеть в букетах от флористов. В нежно-розовом оттенке его легко спутать с пионом, но это ранункулюс. Есть и более яркие варианты, один такой цветок стоит от 7 до 10 рублей.
За неделю эти прилавки превратились в пионное царство — то тут то там шарики бутонов и пушистые лепестки разных оттенков — от пастельных розового и кремового до атласно-алых и коралловых. Цены варьируются в зависимости от сорта и размера бутонов, чаще всего попадают в диапазон от 8 до 12 рублей за цветок.
Есть собранные сразу букетами — например, такой зефирный в центре обойдется в 130 рублей.
Ромашки тоже выстроились в букеты — букет из более мелких по размеру полевых стоит 20—30 рублей, а крупные садовые ромашки продают по одной — 1,50 рубля за штуку.
Васильковым цветом отливают ирисы, букеты можно найти по 15 рублей.
Pastel Elegance, Red Grace, Corinne Wersan — это не имена яхт, а названия сортовых пионов, которые мы встречаем в глубине этой части рынка.
Вот этот сорт, Super Yellow, считается довольно дорогим — ценник, правда, играет по рыночным правилам: 10 рублей за цветок.
Продавец показывает нам самые необычные сорта в своей коллекции. Где-то здесь, в подборке фото, прячется пион, три почки которого стоят 800 евро. Женщина рассказывает, что для букетов из сортовых пионов такого уровня у нее ценник повыше — 12—15 рублей за цветок.
— Я уже не ставлю огромные цены, рынок переполнен цветами, а люди сорта не знают.
Еще в продаже нашлись маки — эти не дают семена, чисто декоративные. Продают такие по 5 рублей за цветок, интересуются ими в основном флористы — когда мак осыпается, остается сердцевина, которую используют для украшения букетов и композиций.
Еще один четкий тренд начала лета — люпины и полевые букеты. Например, такой объемный стоит 20 рублей.
Следующий хит — молодая белорусская картошка
Такую находим на одной из точек в крайнем левом ряду сезонного рынка (если считать от входа). Приехала из Слуцка, есть как совсем маленькие клубни, так и более крупные — стоят все одинаково, 8 рублей за кило. Когда мы находимся возле прилавка, это место собирает мини-очередь из нескольких человек: правда, не все из них пришли только за картофелем, который можно не чистить.
В сегменте молодого картофеля четкие позиции тут занимают еще две страны — азербайджанская картошка уже давно обосновалась на прилавках, теперь к ней присоединилась еще и российская. Обе они стоят дешевле нашей первой в сезоне — из России можно найти по 5,90 рубля, самый низкий замеченный ценник на азербайджанскую — 3 рубля за килограмм.
У одного из продавцов встречаем товар, который превратит картошку в ужин с максимально летним настроением, — набор для засолки огурцов, в котором виднеется хрен и укроп. Пучок стоит 5 рублей.
Свежим цветовым сочетанием радует молодая свекла. Репчатый салатный лук позирует в таком же зеленом обрамлении из миски и цукини.
Редис, спаржа и компоненты летних салатов
Сезон спаржи в самом разгаре — белорусскую можно встретить в овощных отделах крупных супермаркетов, а на рынке она выглядит так. Приехала из Минского района, пучок стоит 12 рублей.
Редис попадает в диапазон 3,90—5,90 рубля в зависимости от его крупности.
Пучки лука и салата можно найти по 1,50 рубля.
Сезон клубники продолжается
Клубника из Бресткой области встречается в ценовом интервале 9,90—16,90 рубля за килограмм ягоды.
Черешня пока дороже в два-три раза: заметили по 18,90—29,90 рубля за килограмм.