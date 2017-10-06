Создатели криптовалюты «Талер»: Мы не будем прятаться! 9 6.10.2017, 21:05

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6 октября белорусы анонсировали первую собственную криптовалюту.

"Талер" (так её назвали анонимные разработчики) создан на технологии блокчейн и алгоритме биткойна (SHA-256), то есть является распределённой (децентрализованной) криптовалютой, которая не имеет единого эмиссионного центра и централизованного управления.

Начальный курс "Талера" — 10 BYN за 1 TLR. Главная идея новой криптовалюты — "отвязать" деньги от государства. По мнению создателей "Талера", для белорусской экономики это будет иметь только положительный эффект. Но понравится ли такая "анархия" властям?

Создатели "Талера" ответили Еврорадио на самые насущные вопросы.

Создатели криптовалюты "Талер": Это не законно и не противозаконно

- Ваш "Талер" — это вообще законно? Какие шансы, что государство спокойно отнесётся к "Талеру"?

- Это не законно и не противозаконно. Это просто никак не регулируется законом. Вообще. Криптовалюты не имеют в Беларуси никакого статуса. Мы не выпускаем деньги, мы не являемся эмитентом и мы не проводим ICO (если Вы вдруг понимаете, о чём речь).

- Если учесть такую возможность, что на презентацию "Талера" кто-нибудь может вызвать милицию, а также декларированную вами децентрализацию валюты, не считаете ли вы необходимым скрывать свои лица, или вообще представить "Талер", например, через Skype, из другого места или страны?

- Почему мы должны прятаться на своей земле, в своей стране? Тем более, что мы не делаем ничего противозаконного. Вы, если хотите, можете прятаться. А нам не нужно.

- Когда можно будет приобрести "Талер"?

- Мы не торгуем талером, поэтому сами себе намайните. И мы не печатаем деньги. Вы сделаете это сами, если имеете хоть какое-то представление о криптовалюте.

- Куда вы спешите? Есть вероятность, что на днях Лукашенко подпишет "Декрет о ПВТ 2.0", который, как можно судить по утечкам информации, развяжет руки желающим "выйти на ICO" и вообще сторонником криптовалют.

- Поэтому и спешим, так как по печальной привычке не ожидаем ничего хорошего от государственного регулирования чего угодно. Кстати, на презентации в понедельник, помимо создателей "Талера", будут присутствовать независимые эксперты, которые ответят на все вопросы, в том числе и юридические. Кроме того, там будет представлена Taler WhitePaper — подробная документация по проекту, включая его экономическое и юридическое обоснование.

Нацбанк: Законодательно криптовалюты никак не урегулированы

В Нацбанке подтвердили, что белорусское законодательство не реагирует криптовалюты:

"Законодательно с этим никак дела не идут, — говорят в пресс-службе регулятора. — Но давайте дождёмся презентации. Послушаем, что расскажут те, кто заявляет о выпуске криптовалюты. [Перед тем, как что-то комментировать,] хотелось бы владеть более подробной информацией".

Делаем вывод: пока что создатели "Талера" действительно ничего не нарушают.

"Криптосекптик" Сергей Чалый: Таких "талеров" существует несколько сотен

Мы попросили независимого аналитика Сергея Чалого прокомментировать создание первой белорусской криптовалюты.

- Сегодня только ленивый не запускает свою криптовалюту. Их сейчас уже несколько сотен, и вопрос в том, как не потеряться на этом фоне.

Сергей Чалый. Фото: Еврорадио

- На чём зарабатывают те, кто запускает криптовалюты?

- Как и в каждом пирамидальном бизнесе, кто был первым, тот и останется с плюсе. Сатоши Накамота [предполагаемый создатель биткоина. — Еврорадио], который себе первым намайнил хэшей, я думаю, давно уже бумажный миллиардер. Ведь почему криптовалют так много? Если вкладываться в "МММ" уже поздно, рядом создаются "Чара", "Властелина", "Гермес", чтобы оказаться в начале этого дела.

- Вы будете вкладываться? Ведь если так подумать, в случае с "Талером" как раз сейчас есть шанс быть рядом с вершиной пирамиды.

- Естественно, нет. Я вообще против этой идеи, а криптовалюты считаю стимпанком. Технологически продвинутые люди реализуют устаревшую идею с абсолютно идиотским представлением о том, что такое деньги. Это абсолютная глупость.