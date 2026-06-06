Белоруска проехала три страны Европы за 16 дней и 900 евро 6.06.2026, 10:30

Студентка из Бреста поделилась своим секретом бюджетных путешествий.

Студентка из Бреста Ульяна путешествует через каучсерфинг, доверяя свой ночлег живым людям, а логистику и маршруты — искусственному интеллекту ChatGPT, рассказывает MyFin.

Путешествие по Европе. Фото из архива героини

Поручила маршрут нейросети

Одна из последних поездок на 16 дней захватила три страны и девять городов, а в придачу к ним — еще и горы.

«ChatGPT я просила составить мне маршрут на несколько стран. Основным критерием было отсутствие жары и умеренные цены. В итоге из предложенного списка я выбрала Польшу, Германию и Чехию. К тому же в этих странах у меня есть друзья, поэтому мне это показалось прямо идеальным вариантом».

Путешествие по Европе. Фото из архива героини

Когда Ульяна определилась со странами, то просила ChatGPT подобрать города, которые можно посетить, чтобы это было логистически грамотно. В итоге маршрут выглядел так: Варшава — Оломоуц — Брно — Прага — Мюнхен — Баварские Альпы — Нюрнберг — Берлин — Гамбург — Гданьск.

Ульяна понимала, что быть полноценным туроператором и назвать конкретные цены с детальным маршрутом ChatGPT не сможет, поэтому билеты и недорогие или бесплатные активности искала сама. Иногда получалось здорово сэкономить. В Варшаве, например, девушке удалось попасть в музей современного искусства всего за 1 злотый (75 беларусских копеек. — Прим. MyFin), потому что была акция для студентов.

«Старалась выбирать либо лоукосты, либо FlixBus»

Деньги на путешествие девушка копила из студенческих подработок, собралось чуть более 900 евро.

«Самой большой строкой расходов оказался транспорт, около 350 €. В большей мере из-за того, что постоянно надо было переезжать между городами. Старалась выбирать либо лоукосты, либо FlixBus. Лоукостом летела из Гамбурга в Гданьск. Из Варшавы поехала в чешский Оломоуц на FlixBus, и оказалось, что не так это и дешево, вышло 50 евро».

Путешествие по Европе. Фото из архива героини

Если в планах активно перемещаться по Германии, стоит взять единый проездной Deutschlandticket. Он стоит 63 евро и дает право на целый месяц безлимитных поездок. Билет действует на весь городской общественный транспорт и на любые региональные поезда по всей стране.

Значительно сэкономить бюджет Ульяне помогла бы международная студенческая карта ISIC, но о ней она узнала с опозданием.

«Оказывается, эту карту можно сделать и у нас, в Беларуси. Она дает огромное количество скидок на транспорт, культурную программу и многое другое. Например, в Чехии по ней можно получить скидку 50% на проезд».

Путешествие по Европе. Фото из архива героини

Лайфхак: выбирайте людей с похожими интересами

Выбирая города для путешествия, Ульяна сразу начинает искать местных жителей, готовых принять ее в гости.

«Это не только отличный способ сэкономить, но и уникальная возможность увидеть город глазами его обитателей, глубже понять их культуру. У нас часто происходил классный культурный обмен: я много рассказывала о Беларуси, а хосты — о своих странах и городах».

За счет каучсерфинга Ульяна посещала не только популярные туристические локации, но и места, в которые сама никогда бы не попала. И тут лайфхак: выбирайте людей с похожими интересами — так вы получите максимум пользы от поездки.

Путешествие по Европе. Фото из архива героини

Специальность Ульяны — урбанология и сити-менеджмент, в Гамбурге она останавливалась у парня, который занимается урбанистикой.

«Благодаря этому я бесплатно получила эксклюзивную программу, которая обычно стоит немалых денег. Как раз в день моего приезда он проводил градостроительную экскурсию для студентов из Чикаго. Вместе с ними я смогла побывать внутри одного из заброшенных бункеров. Еще мы посетили необычный креативный кластер — старое здание, которое заняли и превратили в арт-пространство местные художники. Самостоятельно найти и посетить такие точки туристу непросто».

В Праге девушка останавливалась у подруги, с которой познакомилась на Тенерифе благодаря каучсерфингу. Подруга занималась скалолазанием и предложила подняться по «железной тропе» в горах, виа феррате — скальному маршруту, на котором закреплены стальные тросы, металлические скобы и лестницы.

В Берлине с помощью хоста Ульяна попала на Critical Mass — всемирное велосипедное движение. Участники в последнюю пятницу каждого месяца собираются, чтобы колонной проехать по городу, таким образом привлекая внимание к правам велосипедистов в дорожном движении.

«Это выглядело как какой-то карнавал. Было очень много музыки, людей в костюмах, самодельных декораций».

«В каждом новом городе заходила в спешелти-кофейню»

Экономить в поездках — не значит во всем себе отказывать. Наоборот, если грамотно распределить бюджет, то сбереженные деньги можно с удовольствием потратить на то, что по-настоящему нравится.

«Но от чего мне было действительно тяжело отказаться и что стало для меня принципиальным моментом в путешествии — это кофейни. Мне нравилось в каждом новом городе зайти в какую-нибудь спешелти-кофейню, взять чашку кофе и вообще посмотреть, как там развита кофейная культура. Это приносило мне огромную радость».

В Праге Ульяна отдавала за флэт уайт 3,2 евро, в Оломоуце — 3,3, в Гданьске — 3,7, в Гамбурге — 4,3. А питалась по-разному: бывало, ходила в рестораны, бывало — перекусывала фастфудом в «Макдональдсе» или покупала готовые блюда в супермаркетах.

«Что касается оплаты, в путешествии я пользовалась картой. На всякий случай у меня с собой были наличные евро и доллары, но они практически не пригодились».

У Ульяны был опыт каучсерфинга и в Бресте, но в этом случае именно она принимала в гости людей из Франции, Германии, России.

«Про каучсерфинг я бы сказала так: это в определенной степени экономия, но намного больше он дает именно эмоций и опыта. Такого, который очень трудно или даже невозможно получить самостоятельно, просто посещая эти города и места. Ну и, конечно, новые знакомства, которые могут перерасти в настоящую дружбу. Так у меня случилось с девочкой из Праги, с которой мы познакомились на Тенерифе, когда останавливались у одного хоста. То есть каучсерфинг — это гораздо больше про человеческое взаимодействие, чем про экономию».

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