Foreign Policy: Украина изменила ход войны 2 6.06.2026, 10:25

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Человеческая жизнь бесценна, тогда как роботы не кровоточат.

Несмотря на постоянные ракетные удары и численное превосходство России, Украина не только продолжает обороняться, но и постепенно меняет ход войны в свою пользу. Ключевую роль в этом играют современные технологии, массовое производство беспилотников и несокрушимая стойкость украинского общества. Об этом пишет эксперт по вопросам национальной безопасности, бывший помощник министра внутренней безопасности США Сет Стоддер в отчете для Foreign Policy.

Одним из символов украинского сопротивления остается Харьков. В феврале 2022 года специализированная школа №134 стала местом ожесточенного боя между украинскими защитниками и российским спецназом.

После 13 часов боев российский штурм был отбит, а планы Кремля по быстрому захвату второго по величине города Украины провалились.

Сегодня на детской площадке возле разрушенной школы снова играют дети. Несмотря на постоянные обстрелы, жители города продолжают жить привычной жизнью, демонстрируя, что многолетний террор не смог сломить их волю.

ПВО перехватывает большинство российских атак

Украинская система противовоздушной обороны существенно укрепилась за годы войны. По оценкам украинских чиновников, сейчас удается перехватывать от 80 до 90% российских ракет и беспилотников, атакующих города.

Хотя отдельные удары все еще достигают целей и приводят к жертвам среди гражданского населения, эффективность ПВО позволяет избегать гораздо более масштабных потерь.

Российское наступление зашло в тупик

Несмотря на многочисленные штурмы, российская армия продолжает нести большие потери при минимальных территориальных завоеваниях. Весеннее наступление РФ, направленное на прорыв украинской обороны в Донецкой области, не принесло ожидаемых результатов.

По данным украинской стороны, только за один месяц потери российской армии превысили 35 тысяч военных убитыми и ранеными. В то же время Москва продолжает терять огромные объемы военной техники, включая танки, бронемашины и артиллерию.

Беспилотники стали главным оружием войны

Важнейшим изменением на фронте стало массовое применение дронов. Именно они сегодня наносят большинство потерь российским войскам.

Особую популярность приобрели украинские тяжелые ударные беспилотники типа "Баба Яга", в частности "Вампир" и "Кажан". Они способны сбрасывать боеприпасы, выполнять ночные атаки и уничтожать технику противника вдали от линии фронта.

Фактически война превратилась в масштабное противостояние беспилотных систем, где любой транспорт или солдат могут быть обнаружены и поражены на расстоянии десятков километров от передовой.

Отдельным фактором успеха стал стремительный рост украинской оборонной промышленности. Если до полномасштабного вторжения в Украине производили лишь несколько тысяч дронов в год, то уже в 2025 году этот показатель превысил 4 миллиона единиц. На 2026 год поставлена еще более амбициозная цель – производство до 7 миллионов беспилотников.

Такого результата удалось достичь благодаря появлению сотен новых украинских компаний и разработчиков, которые быстро адаптировались к потребностям фронта.

На фронт выходит ИИ

Украина и Россия все активнее используют автономные системы с искусственным интеллектом. Новейшие украинские дроны могут действовать без постоянной связи с оператором, самостоятельно обходить средства радиоэлектронной борьбы и атаковать цели на значительном расстоянии.

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Также испытываются рои беспилотников, которые координируются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и способны одновременно атаковать несколько объектов.

Кроме того, украинские военные уже сообщали о случаях, когда позиции противника захватывались исключительно роботизированными системами без участия людей. Николай Зинкевич, командир украинского подразделения, выполнявшего миссию, говорит: «Человеческая жизнь бесценна, тогда как роботы не кровоточат».

Российский флот утратил преимущество на море

Важную роль играют и морские беспилотники. Благодаря их использованию Украина существенно ограничила активность Черноморского флота России.

Украинские морские дроны продолжают совершать дальние рейды и атаковать российские корабли и логистические маршруты, создавая дополнительные проблемы для военного руководства РФ.

Параллельно Украина продолжает получать помощь от партнеров. Европейские государства поставляют системы ПВО, ракеты-перехватчики и беспилотники, а также расширяют совместное производство вооружения.

Страны Персидского залива также начали сотрудничать с Киевом в сфере противодействия иранским дронам, обменивая инвестиции на украинский военный опыт.

По мнению автора материала, главной причиной успехов Украины остается не только технологическое преимущество в отдельных направлениях, но и мотивация общества. Украинцы воюют за собственное государство, свободу и право самостоятельно определять свое будущее. Именно это сочетание позволило Украине не только выстоять после вторжения 2022 года, но и постепенно изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Стоддер подытожил: «Украина имеет тяжелый опыт в реалиях современной войны, продемонстрированную способность к инновациям и мощную производственную базу. Украинцы стали грозными, и Запад должен быть благодарен за то, что они на его стороне. Все, кто любит свободу, должны быть с Украиной и признать, что это также и наша борьба».

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