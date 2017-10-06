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В Гомеле «фильтрщик» обманул более полусотни человек

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  • 6.10.2017, 21:28
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Лже-мастер по обслуживанию фильтров активно пользовался доверчивостью стариков.

В Гомеле завершился судебный процесс по горожанину, который выдавал себя за мастера по обслуживанию фильтров воды, передает sb.by.

Разбирательство длилось несколько месяцев в суде Советского района областного центра. 31-летний горожанин обвинялся в мошенничестве. Ранее он работал менеджером фирмы, которая устанавливала в квартирах системы очистки воды. После увольнения прихватил с собой всю клиентскую базу компании. Уже будучи вольным человеком, начал являться по имеющимся адресам. Как звучало в суде, предлогом для визитов была необходимость обслуживания и замены фильтров. Большинство людей, а потерпевшие в основном пенсионеры, не настораживались.

Мастер же активно пользовался доверчивостью стариков. Создавая лишь видимость работ, регулярно брал с них немалые деньги за обслуживание оборудования.

Примечательно, что в суде потерпевшие жалели обвиняемого. Лишь пять человек из более, чем полусотни, заявили гражданские иски о компенсации ущерба. О вердикте суда рассказала старший помощник прокурора Гомеля Мария Пушкарь, которая поддерживала сторону гособвинения:

— Фигурант полностью признал свою вину. Судом первой инстанции ему назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.


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