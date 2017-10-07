Белорусский дзюдоист выиграл золото на турнире Гран-при в Ташкенте 7.10.2017, 16:28

Дмитрий Миньков

Фото: noc.by

Золото выиграл Дмитрий Миньков.

Белорусский дзюдоист Дмитрий Миньков выиграл золото на турнире Гран-при в Ташкенте, передает tut.by.

На пути к победе выступающий в категории до 66 кг Дмитрий Миньков обыграл Абилкаира Мауленина из Казахстана (иппоном за 23 секунды), Кеннета ван Гансбеке из Бельгии (иппоном за 3 минуты 47 секунд), Шардора Нуриллаева из Узбекистана (иппоном за 1 минуту 16 секунд) и Херлена Ганболда из Монголии (за 4 минуты).

В 2016 году Дмитрий Миньков становился победителем юниорского чемпионата мира.

В 2017 году занял 3-е место на турнире «Большого Шлема» в Екатеринбурге и стал 5-м на чемпионате Европы.