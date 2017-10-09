Алесь Венгерский: Бело-красно-белый флаг - наш исторический символ и гордость 1 9.10.2017, 15:26

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Герой национального флага из Вилейки объяснил, в чем был смысл его акции с флагом во время матча «БАТЭ-Арсенал».

В Вилейском районном суде судили местного активиста Алеся Венгерского, который выбежал на футбольное поле в Борисове с бело-красно-белым флагом во время игры «БАТЭ-Арсенал». Сегодня Венгерского судили за участие в Акции предупреждения 8 сентября в Минске против военных учений «Запад-2017», передает «Радыё Свабода».

Из милицейских материалов следует, что фотографии Венгерского на Площади взяты из интернета. Алесь отказался давать суду объяснения. Результат суда - штраф 20 базовых величин, или 460 рублей ($230).

Активист сказал, что ему никто не давал на ознакомление протокол об участии в протесте 8 сентября. Акция в протоколе названа «пикетом». Венгерский признал, что был тогда на площади с плакатом «Русский солдат, иди домой, водки здесь нет».

Алесь объяснил, в чем был смысл его акции с флагом:

«Просто чтобы напомнить людям про бело-красно-белый флаг, что это наш исторический символ и наша гордость, чтобы гордились».

По словам активиста, от милиционеров в Борисове он не слышал обидных слов за свой поступок:

«Только стюарды ударили по ногам и пытались поставить на колени, но ничего у них не получилось. А того стюарда, который сбил меня с ног на поле, через 20 минут я увидел в автозаке. Нас вместе повезли сотрудники спецслужб. Его за то, что якобы проводил на футбол зрителей без билетов. Во всяком случае такой на него составляли протокол в милиции. Что с ним было дальше, не знаю», - рассказал Алесь.

Активист собирается на днях в Борисов, чтобы подать жалобу на свой приговор, - он не согласен с тем, что якобы не подчинялся милиции, за что получил 3 суток ареста в дополнение к 7 за «хулиганство». Сегодняшний штраф в 20 базовых величин Алесь обжаловать не будет.

«Нет смысла, все равно назад не повернуть», - сказал Венгерский.