В Гомеле мужчина выпал из автобуса и погиб 3 11.11.2017, 10:14

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Немолодой гомельчанин потерял равновесие.

Этот несчастный случай произошел еще 26 октября. Мужчина 1958 г.р. выпал из автобуса и получил травмы. До этого дня он находился в больнице и 10 ноября стало известно, что он скончался.

Как сообщает gomel.today, в тот день он выходил из городского автобуса на остановке «ул. Барыкина». По некоторым данным водитель, одногодка погибшего, не заметил пассажира, привел в действие дверной механизм и тронулся.

Немолодой гомельчанин потерял равновесие и выпал из автобуса, получив травмы в результате падения. Его доставили в Гомельскую областную туберкулезную клиническую больницу, судя по всему, с повреждениями грудной клетки. В ночь на 10 ноября он умер.