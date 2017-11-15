Белорусы массово помогают ввозить авто в Украину по «серой» схеме 3 15.11.2017, 10:59

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Журналисты провели независимое расследование.

В Украине - бум нерастаможенных автомобилей из Европы. А в южных регионах Беларуси сегодня активно развивается теневой бизнес по доставке белорусов на границу, где на них оформляют временный ввоз европейской машины. Причем наши соотечественники и сами не знают, на что подписываются! Из деревень организуются целые "алкотуры" из местных любителей выпить. Нам известно о трех организаторах подобных поездок на границу. Зачем и кому это надо, чем рискуют белорусы – в небольшом расследовании издания abw.by.

В соседнюю страну пошел поток европейских автомобилей. Пригоняют из Литвы, Польши и других стран, на погранпереходах стоят очереди. Пригоняют… и не растаможивают!

"У нас тут полный беспредел, - говорит журналист autocentre.ua Дмитрий Чабан. - Видимо, кто-то с этого хорошо имеет, потому что пресечь этот поток можно было с самого начала. Теперь это как снежный ком. Причем люди, которые ездят на машинах с иностранными "номерами", позволяют себе блокировать центральные улицы и трассы. За это можно статью "пришить", а власть хвост поджала и только языком чешет. Думаю, что неспроста. На дорогах очень много как "гробов" с обкуренными малолетками за рулем, так и дорогих Porsche Cayenne, Macan и Panamera. Половина таксистов на таких машинах катается! Растаможка у нас дорогая, полиция и таможня работают плохо, поэтому украинцы решили машины просто не растаможивать".

Если открыть группы Вконтакте небольших городов юга Беларуси, они пестрят объявлениями такого содержания: "Здравствуйте, хочу предложить Вам заработать. Предлагаю поездку на украинскую границу, плачу 20 у.е., можно 4 человека - каждый 20 у.е. Помочь растаможить машины, которые едут из Литвы на Украину".

Какой высокодоходный заработок! Причем те, кто едет за 20 долларами, оказывается, сами не знают, зачем они едут. Одни говорили об оформлении "страховки", другие - "транзитного въезда", третьи - "доверенности", четвертые - "просто посидеть в машине". При этом сами "работодатели" уверяют "работников", что им за это никогда никаких штрафов не будет. Но это не так. Разберемся по порядку.

Для начала создаем фейковую страницу Вконтакте - в шутку придуманного человека называем "Агентом 0,7". Ищем "работодателей", прикидываемся заинтересованными клиентами. Объявления постят три девушки, текст практически одинаковый везде. Насколько нам известно, этот теневой бизнес в Беларуси организуют три человека. И он очень выгодный…

Две девушки ответили, а третья оставила сообщения без внимания - возможно, нашего "Агента" все-таки раскрыли. Судя по сообщениям, они ищут четырех человек на машину для поездки на границу. Отвозят и привозят обратно. Плата - 15-30 долларов. Время - от 5 до 9 часов. Обед в тур не входит (разве что алкоголь, но для особого контингента "работников"). В общем, включено не все.

"Работодатели" утверждают, что надо оформить какой-то "транзитный въезд" для того, чтобы сэкономить украинцу деньги на границе. Никаких санкций со стороны Украины якобы не будет.

А теперь переходим к самому интересному. Мы нашли нескольких людей, которые участвовали в "туре на границу" за 20 долларов, и еще одного человека, который подвозил одного из участников бизнеса, который в машине проболтался обо всей схеме.

Николай (имя изменено. - Прим. авт.) ездил на границу в этом году. Его друг, находившийся рядом, расписал нам подробности поездки:

"Он через знакомого поехал, заплатили 20 долларов. Подписал одну бумажку, как я понял - доверенность на авто. Заняло все это около 9 часов. На границе тогда было аж 100 машин на европейских "номерах". Схема выглядит следующим образом. Украинский покупатель платит 240 долларов за временной ввоз на год человеку, который возится с бумагами на границе. Тот платит посреднику из Беларуси 50-80 долларов за человека, а посредник уже ищет местного и платит ему 20-25 долларов. Набрал 4 человека, привез их, заплатил по "двадцатке" - получил 240 долларов в идеале. Посредник обещал моему другу, что за это ничего не будет. Таможенники ни о чем не предупреждали, он с ними даже не общался. Посредник просто взял подписанную доверенность и отнес в кабинет. Мне год назад тоже предлагали съездить, правда, за 50 долларов. Но я не согласился лезть в эту авантюру - потом украинцы штраф заставят платить, как туда приеду. А из Кобрина очень много людей ездило. Из некоторых деревень чуть ли не все жители! Машина не растаможивается, остается на "номерах" ЕС. За руль никого не садят, обратно отправляют пешком через границу".

"Украинский покупатель платит 240 долларов за временной ввоз на год человеку, который возится с бумагами на границе. Тот платит посреднику из Беларуси 50-80 долларов за человека, а посредник уже ищет местного и платит ему 20-25 долларов"

Молодая мама Ирина из Кобрина весной этого года тоже ездила на границу:

"Они набирают людей, каждого просят на Viber скинуть фото паспорта. Когда ты им скидываешь фото документов, пишут или звонят, что, например, завтра выезжаем на границу. Кто-то что-то подписывает, а многие люди вообще ничего не подписывают из документов, просто в машине сидят. Переезжаешь границу на пассажирском месте, выходишь - тебе отдают деньги, после чего ты идешь назад пешком. Потом отвозят обратно. Жалею, что в это влезла. Мне сказали, что надо водку перевезти, а оказалось - машину!"

Что интересно, посредник обещал Ирине, что через год можно повторить поездку, но уже за 100 долларов:

"Он сказал, что они заключают доверенность на год с украинцами. Через год можно будет съездить опять, но я никуда уже не поеду. Думаю, как с себя эту машину теперь снять. Недавно ездила в Украину - все было нормально. Но год еще не прошел, на своей машине туда меня не пустят. Что будет через год, когда закончится срок временного ввоза, неизвестно".

"Мне сказали, что надо водку перевезти, а оказалось - машину!"

Также она рассказала, что ей известно об этом бизнесе:

"Занимаются этим в Беларуси три человека. Они созваниваются с украинцами, те им говорят, какое количество машин приедет на границу. Потом наши посредники ищут людей. Машина, которая везет машину на границу, не пересекает ее, ждет. В день она может и три рейса сделать. На границе у этих ребят, похоже, все схвачено. Даешь им паспорт и просто сидишь в машине. Как только паспорта людей принесут, европейские машины тут же пересекают украинскую границу. Потом сразу же притормаживают - и все белорусы выходят из автомобилей. Машины, словно по щелчку, быстро уезжают, и только после того как они уехали, к тебе подходит человек и отдает деньги. К слову, когда мы им скидывали документы на Viber, они уже при встрече нас знают - и распределяют по определенным машинам".

"Участники "пирамиды" знают, на что подписывают своих соотечественников, но не говорят им об этом. Если машину не выгоняют в течение года, то штраф от 700 до 1000 долларов"

Никита (имя изменено) работал в такси. Он подвозил человека, связанного с этим бизнесом в Беларуси:

"Подвозил пьяного парня, он проболтался о схеме. Кто сколько зарабатывает, кто чем рискует. Всего в стране три человека участвуют в этой "пирамиде". Тот, кто находит людей, на кого "повесить" машину, зарабатывает от 100 до 300 долларов в зависимости от стоимости машины. И самый главный, кто гоняет, зарабатывает от 350 и выше, но тоже от машины зависит. Сам родом из деревни, знаю, что недавно местных пьяниц возили туда пачками. Их там поили и платили копейки. Тот, кто "вешает" на себя машину и рискует всем, получает 10-20 долларов. Участники "пирамиды" знают, на что подписывают своих соотечественников, но не говорят им об этом. Если машину не выгоняют в течение года, то штраф от 700 до 1000 долларов. На украинской границе, думаю, у них не без своих людей, чтобы такие схемы проворачивать".

Анна и Вероника (имена изменены) также ездили на границу. Они отмечают, что ничего не подписывали, просто заранее отдали фото паспорта. Вероника говорит, что украинцы "на лапу" своим таможенникам дают не стесняясь.

Что интересно, девушки не знали о санкциях со стороны Украины - о возможных проблемах мы их предупредили.

Какие могут возникнуть проблемы?

У украинцев есть несколько вариантов полулегального ввоза машины без растаможки. Здесь ясно, что машину пригоняют по временному ввозу и записывают ее на нерезидента Украины - белоруса, который получил 20 долларов. Мы позвонили в Таможенную службу Украины и спросили, чем рискует наш соотечественник.

"Нерезидент имеет право на временный ввоз автомобиля на срок до одного года. После этого он обязан его вывезти. Если этого не произойдет, ваш соотечественник будет привлечен к ответственности по статье 481 Таможенного кодекса Украины. Если будет установлен факт просрочки временного ввоза менее чем на трое суток, штраф - 50 необлагаемых минимумов доходов. То есть 50 умножаем на 17 гривен - штраф на данный момент составит 850 гривен, или 32 доллара. Просрочка от 3 до 10 суток - 300 необлагаемых минимумов, или 192 доллара. Если срок просрочен более чем на 10 суток, штраф составит 1000 необлагаемых минимумов доходов, или 640 долларов. Кроме того, лицо, которое временно ввезло автомобиль, не имеет права передавать управление другим людям. Если этот факт будет установлен, то ответственность наступает по части 2 статьи 469 Таможенного кодекса Украины. Это 500 необлагаемых минимумов доходов, или 320 долларов".

Итого считаем: 320+640=960 долларов. Штраф немалый. При этом белорус не сможет вернуться в свою страну при пересечении границы, пока не оплатит штраф, - его никто не выпустит. Может быть арестован личный автомобиль либо товары.

Кроме того, в соответствии со ст.467 ТКУ административное взыскание за нарушение таможенных правил может быть наложено не позже чем через шесть месяцев со дня выявления нарушений.

Если дела о нарушении таможенных правил в соответствии со статьей 522 настоящего Кодекса рассматриваются органами доходов и сборов, административное взыскание за нарушение таможенных правил может быть наложено не позднее чем через шесть месяцев со дня совершения правонарушения, а в случае рассмотрения органами доходов и сборов дел о продолжающихся нарушениях таможенных правил, в том числе предусмотренных статьями 469, 477-481, 485 настоящего Кодекса, - не позднее чем через шесть месяцев со дня выявления этих правонарушений (Таможенный кодекс Украины).

А когда оно будет выявлено? Правильно - когда белорус будет пересекать границу с Украиной…

"Полиции плевать. Раз остановили такого на иностранных "номерах", тут же слетелось десять таких же машин - и они все вместе "нагрузили" полицейских, чтобы те "свалили"

Соответственно возникает вопрос, а будет ли новый украинский владелец через год продлевать временный ввоз? Об этом мы спросили у украинского журналиста.

"Перегонщик от руки вписывает имя покупателя в бумажку формата А4, где все на литовском и ничего не понятно. Говорит, мол, это наш договор, через год напиши мне в Viber, а я приеду, заберу машину и загоню ее опять на год. Но вы же сами понимаете, что с таким раскладом он через год только и должен будет обслуживать проданные ранее авто. Так что все это вранье. Машина, вероятнее всего, останется нерастаможенной. В лучшем случае ее оформляют на литовскую или польскую фирму, на которой числится машина. Самые "продвинутые" имеют реальные документы на работу в Польше или Литве и по ним ездят. Не страшно ли покупателю будет ездить на нерастаможенной машине? Полиции плевать. Раз остановили такого на иностранных "номерах", тут же слетелось десять таких же машин - и они все вместе "нагрузили" полицейских, чтобы те "свалили". Бывает, полицейские тормозят и реально "нагибают". Но если это "гробы" на колесах в такси, то они за год отбиваются, если заберут - не страшно. Или штраф, в долларах это 350. Владелец такой машины его заплатит - и дальше с этой бумажкой будет кататься, мотивируя при следующих остановках, что второй раз за одно нарушение он платить не будет. Вот такая у нас интересная ситуация".

Мы попытались поговорить начистоту с одним из "работодателей", но ответа, увы, не получили.

Возникает вопрос: а стоит ли ради 20 долларов рисковать потерей тысячи? И это еще неизвестно, что будет дальше, - украинские власти серьезно обеспокоены проблемой нерастаможенных автомобилей.

Будьте осторожны! И если вы уже подписались на эту авантюру, то об Украине на долгие годы можно забыть. Что будет с "вашей" временно ввезенной машиной - никому не известно.