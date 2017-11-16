В Минск едет создатель биткоина 11 16.11.2017, 8:11

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Конференция для белорусов пройдет 24 ноября.

За последние полгода слово «блокчейн» стало дико популярным даже в нашей стране: то нацбанк заявляет о создании информационной сети на основе блокчейна, то появляется беларуский стартап, который хочет разработать терминал для криптовалют. Даже в новом декрете о ПТВ обещают законы, которые смогут на законодательном уровне регулировать этот самый блокчейн.

Но о том, что это такое, знают, право, далеко не все, даже не смотря на то, что по запросу «блокчейн» и «криптовалюта» гугл выдает больше 41,2 миллионов ссылок.

«В общем, если вы из тех, кто не в теме, или в теме, но совсем не глубоко – милости просим на конференцию Belarus Blockchain Conference 2017, где расскажут и даже покажут, что такое блокчейн и как он работает», - пишет kyky.org. Как криптовалюта может быть интегрирована в финансовую систему вашей компании и каково в принципе ее будущее. Тут хотим напомнить, что даже мировой бизнес-консультант Ицхак Адизес говорил, что через пять лет криптовалюты станут легитимными глобальными валютами.

Кто будет выступать:

Хэдлайнер конференции – Ник Спэнос: американец, который является основателем Blockchain Technologies Corp, основатель и директором Bitcoin Center. Уточним, что Ник Спэнос разработал и запатентовал блокчейн-продукты, которые уже внедрены в США и других странах мира: D.A.V.E. биткоин-банкомат, система исследования мнения потребителей VoteWatcher и другие.

Конференция продлится всего один день, но ее организаторы обещают, что даже за такое короткое время (но с такими крутыми экспертами) вы сможете получить понятный, профессиональный ликбез в теме. Ну, и конечно пообщаться с экспертами.

Что: Belarus Blockchain Conference 2017

Где: отель DoubleTree by Hilton

Когда: 24 ноября, в 10:00

Вход: от 395 рублей