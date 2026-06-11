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Дипломы по ИИ становятся новым трендом в университетах

  • 11.06.2026, 18:42
Дипломы по ИИ становятся новым трендом в университетах
Иллюстрация: luminafoundation.org

Еще несколько лет назад такие специальности были редкостью.

Университеты по всему миру ускоренно внедряют образовательные программы по искусственному интеллекту, стремясь адаптироваться к стремительным изменениям на рынке труда, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Еще несколько лет назад специализированные программы по ИИ были редкостью, однако сейчас их число быстро растет. Появляются как полноценные бакалаврские направления, так и дополнительные специализации и курсы. Вузы отмечают, что интерес к таким программам увеличивается практически повсеместно.

Новые учебные планы сильно различаются по содержанию. Часть университетов делает упор на глубокое изучение алгоритмов и разработку систем искусственного интеллекта, другие сосредоточены на прикладных навыках и использовании готовых инструментов ИИ в различных сферах.

Студенты, поступающие на такие программы, часто понимают, что становятся первыми участниками нового и быстро развивающегося направления. Многие эксперты признают, что рынок образования в сфере ИИ пока формируется и не имеет единых стандартов.

Одни специалисты считают текущий рост интереса к ИИ временным «перегревом», другие уверены, что технология уже прочно вошла в экономику и останется ключевым навыком будущего.

При этом вузы сталкиваются с вопросом качества образования: не всегда новые программы существенно отличаются от традиционной информатики, что вызывает дискуссии о глубине подготовки.

Тем не менее спрос на такие специальности продолжает расти, а университеты по всему миру расширяют набор студентов и запускают новые направления, рассчитывая подготовить кадры для цифровой экономики будущего.

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