Дональд Трамп: Мне нравится инфляция 5 11.06.2026, 18:50

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США удивил американцев своим заявлением.

Президент США Дональд Трамп оказался в центре нового политического скандала после комментария по поводу ускорения инфляции в стране. Выступая перед журналистами, глава Белого дома заявил: «Знаете, что мне действительно нравится? Мне нравится инфляция», пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Заявление прозвучало вскоре после публикации данных о росте потребительских цен. По итогам мая инфляция в США достигла 4,2% в годовом выражении — максимального уровня с апреля 2023 года. Рост стоимости жизни остается одной из главных проблем для американских избирателей, поэтому слова президента вызвали бурную реакцию оппонентов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что комментарий Трампа демонстрирует его пренебрежительное отношение к проблемам граждан. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис добавил, что теперь стало ясно, что Трамп любит инфляцию не меньше самого себя.

Сам президент объяснил рост цен последствиями войны с Ираном и подорожанием энергоресурсов. По его словам, ситуация вскоре улучшится благодаря секретной операции, позволившей обеспечить прохождение более 100 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив, который играет ключевую роль в мировой торговле нефтью.

Однако подтверждений этим данным пока не представлено. Более того, нефтяные рынки встретили заявления Белого дома скептически: на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке стоимость американской нефти по итогам торгов выросла примерно на 4%, приблизившись к отметке 92 доллара за баррель.

В администрации Трампа утверждают, что после урегулирования конфликта с Ираном инфляция начнет снижаться, однако последние статистические данные пока свидетельствуют об обратном.

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