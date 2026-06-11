Анджей Почобут награжден Почетным знаком Подляского воеводства 11.06.2026, 18:55

Анджей Почобут

Фото: lookby.media

Это высшая награда региона.

Журналист и экс-политзаключенный Анджей Почобут был награжден Почетным знаком Подляского воеводства — высшей наградой региона. Об этом сообщило «Радыё Рацыя».

Как отметил маршалак воеводства Лукаш Прокорым, журналист удостоен награды за «пример героизма, за пример борьбы за независимость, за правду».

Президент Белостока Тадеуш Трусколяски отметил, что Анджей Почобут может в любой момент стать жителем города.

Почобут поблагодарил Белосток и воеводство за многолетнее сотрудничество и солидарность с Союзом поляков Беларуси.

Бывший политзаключенный и журналист Анджей Почобут, находясь в Белостоке, напомним, подтвердил, что планирует в сентябре вернуться в Беларусь. Почобут рассказал, что он согласился на выезд в Польшу только после того, как получил гарантии возможности вернуться домой.

«Я хотел бы вернуться домой. Мой дом — в Гродно», — подчеркнул он.

Фото: «Радыё Рацыя»

Анджей Почобут был задержан в марте 2021 года. В феврале 2023-го его приговорили к восьми годам колонии.

С мая 2023 года он отбывал наказание в колонии в Новополоцке. В конце апреля 2026 года Почобута освободили в результате обмена и передали Польше.

3 мая президент Польши Кароль Навроцкий вручил освобожденному экс-политзаключенному Анджею Почобуту высшую государственную награду — орден Белого орла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com