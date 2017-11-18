Неоднозначный гол Родионова принес БАТЭ победу над «Неманом» 21 18.11.2017, 16:34

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Фото: fctv.by

Очередной скандал в чемпионате Беларуси.

Борисовчане одержали победу в рамках 29 тура чемпионата Беларуси над гродненским «Неманом». БАТЭ был сильнее со счетом 3:1:

0:1 – 13, пенальти Жуковский, 1:1 – 58 Сигневич, 2:1 – 78 Родионов, 3:1 – 87 Гордейчук.

Матч запомнится болельщикам неоднозначным голом, который на 78 минуте забил нападающий БАТЭ Виталий Родионов. На видеозаписи видно, как форвард борисовчанин подыграл себе рукой.