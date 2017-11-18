История брестского железнодорожника-бунтаря, «поставившего на уши» все депо 5 18.11.2017, 17:25

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Фото: vb.by

Слесарь Лукьянчук — для руководителей человек неудобный, ведь не боится задавать непростые вопросы.

В коллективе Брестского отделения железной дороги текучесть кадров невелика. Люди, что сегодня неудивительно, дорожат рабочим местом. И убыль персонала, главным образом, естественная: кто-то достиг пенсионного возраста, кто-то поменял место жительства. Но слесарь по ремонту подвижного состава ПТО «Брест-Центральный-2» вагонного депо Брест Григорий Лукьянчук 18 октября подал заявление о досрочном расторжении контракта, срок действия которого истекает только в марте 2019 года. Одни считают: он говорит и делает то, на что у других рабочих просто не хватает решимости. А руководители депо видят в нем «профессионального жалобщика», который любит будоражить коллектив, пишет «Вечерний Брест».

А втулки где?..

«На железной дороге нет легкой работы. Везде требуются особая дисциплина и ответственность», - говорит начальник вагонного депо Василий Козловский. Это относится и к ПТО «Брест-Центральный-2», где осуществляется перестановка вагонов пассажирских поездов международного сообщения с широкой «нашей» на узкую европейскую колею. Отсюда уходят составы на Прагу, Ниццу, Варшаву и Париж. От их технического состояния зависит не только соблюдение графика движения, но и безопасность пассажиров.

Слесарь по ремонту подвижного состава Григорий Лукьянчук в плохих работниках никогда не числился. Он из тех, про кого говорят: работа в руках горит. Да и стаж сказывается - более 20 лет в пункте перестановки вагонов. А тут пошло-поехало. По словам Василия Козловского, за несколько последних месяцев в вагонном депо было написано 8 объяснительных по поводу допущенных «ляпов» в работе, и две из них — Лукьянчуком.

А сам Григорий недоумевает по поводу недавнего случая. «Несколько дней назад выполняю свою работу на ревизии вагонов: замену валиков на гасителях в тележках. У меня есть специальные приспособления, чтобы быстро и удобно работать. А когда надо было устанавливать втулки, они вдруг куда-то пропали. Без них никак: людей будут в вагоне перевозить. Старший осмотрщик говорит: «Ищи где хочешь». Хорошо, друг, с которым вместе работаем, выручил. А потом злополучные втулки оказались метрах в 4-х от того места, где я их оставил. А если бы не додумал и вставил валики без втулок - амортизатор шатался бы. Иди сюда, пиши пояснительную. А там могут лишить премии и даже разряд понизить. Я так и не понял: подстава это или меня таким образом выживают?»

Зарплатная арифметика

Слесарь Лукьянчук — для руководителей человек неудобный. Не боится задавать непростые вопросы: почему поменялась оплата труда? Почему на месяц рабочим выдают всего одну пару рукавиц? Почему в очередной раз отправляют в отпуск без содержания?

В феврале текущего года на собрании перед началом рабочей смены в ПТО «Брест-Центральный-2» обсуждали начисление заработной платы. Между собой люди сетовали: по 20-25 лет работают и получают около 400 рублей «чистыми». У высококлассных специалистов сняли персональные доплаты. Премии урезают наполовину. Как жить семьям при нынешних ценах в магазинах? Но на собрании от их имени говорил один Григорий Лукьянчук.

Представители администрации объясняли рабочим зарплатную арифметику на пальцах. А при личной беседе добавляют: делается все, чтобы «не оптимизировать» численность и чтобы люди не оказались «за воротами». Лучше довольствоваться невысокой зарплатой, чем вовсе остаться без работы. «Упрямого» Лукьянчука такие объяснения не устраивают. Недавно он побывал на приеме у начальника Брестского отделения дороги Александра Шматова, обращался с письмом в Брестский облисполком со следующими вопросами.

Почему у слесарей РПС в 2017 году снизился размер тарифной ставки?

В ответе за подписью начальника отделения дороги содержится ссылка на Положение по оплате труда в структурных подразделениях Белорусской железной дороги. Наниматель имеет право устанавливать высококвалифицированным рабочим повышающие тарифные ставки, которые могут пересматриваться в течение календарного года. «При установлении Вам тарифной ставки в 2016 г. начальником депо было использовано это право, - говорится в письме. - Но в связи с уменьшением объемов работы по структурному подразделению ПТО «Брест-Центральный-2», особенно по перестановке пассажирских вагонов, следующих в международном сообщении, изменением видов выполняемых работ Ваш тарифный коэффициент был приведен в соответствие с тарифной ставкой. К сведению: количество переставленных вагонов за 2016 г. составило в среднем в месяц 866, за 8 месяцев 2017 г. только 470».

И почему за работу в ночное время слесарям доплачивают, как сторожам, в размере 35 % часовой тарифной ставки? «Нельзя работать слесарем РПС, а получать как сторож», - считает Григорий Лукьянчук.

Но ни администрация отделения дороги, ни комитет по труду и социальной защите Брестского облисполкома нарушений в начислении заработной платы не усматривают.

«Зарплата слесаря 5-го разряда и зарплата сторожа существенно отличаются, тарифная ставка разная, - поясняет ведущий инженер по организации и нормированию труда вагонного депо Лариса Дырында. - Работа слесаря в ночное время оплачивается в соответствии с графиком его работы, который действует по всей железной дороге. Режим работы - дневная смена (с 8.00 до 20.00) и ночная смена (с 20.00 до 8.00) - является двухсменным, и доплата за каждый час работы в ночную смену производится в размере 40 % тарифной ставки. В таком режиме работал и Григорий Лукьянчук. Но позднее график изменился на «две ночи через две» (а это уже не сменный режим), и в этом случае доплата составляет 35 %».

«Неправильное» заявление

В минувшем сентябре заработная плата слесаря РПС 5-го разряда Григория Лукьянчука составила 397 руб. (при 4 днях отпуска без содержания). Ни ее размер, ни объяснения руководства его не удовлетворили. К тому же из личной беседы, которая у него состоялась с начальником вагонного депо Василием Козловским (по инициативе самого руководителя), он понял, что для собственного же блага ему лучше помалкивать. И написал заявление о досрочном расторжении контракта. Казалось бы, в администрации вздохнули с облегчением, но...

«Заявление в таком виде не могло быть подписано, - говорит Василий Козловский. - Досрочное расторжение контракта по требованию работника возможно в случае его болезни или инвалидности, а также в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного трудового договора. Поскольку ни то, ни другое не имеет места, мы предложили расторгнуть срочный трудовой договор по соглашению сторон с 8 ноября». После довольно продолжительного выяснения позиций Григорий Лукьянчук поставил свою подпись на заявлении.

При увольнении ему положена компенсация в размере трех тарифных ставок, так как он проработал в вагонном депо более 20 лет. По уверению председателя профкома Михаила Грузинского, рабочему не будет отказано и в льготах, которыми пользуются другие ветераны, в их числе путевки в оздоровительные учреждения по льготной цене, небольшие «конвертики» к знаменательным датам, турпоездки и бесплатная подписка на «Железнодорожник Беларуси».

Григорий, которому до «нормальной» пенсии еще 8 лет (льготную за работу в особых условиях он уже получает), уверен, что не пропадет. Пойду, дескать, работать художником или столяром-краснодеревщиком, благо ремеслом владею. А кое-кто из коллег недоумевает: «И чего уперся?..»