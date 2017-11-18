Минчанин построил дом из пенопласта за $35 тысяч

Минчанин построил дом из пенопласта за $35 тысяч6
- 18.11.2017, 22:15
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Олег и его отец построили необычный дом, в котором живут уже семь лет.
Журналисты dom-expert.by сделали репортаж о том, как минчанин Олег и его отец построили необычный дом, в котором живут уже 7 лет.
ВОЯЖ ЗА МКАД
– У родителей в советские времена не было ни дачи, ни машины, лишь обычная квартира. Жили тоже просто, как все: дом-работа-дом. К пенсии скопили денег для старта строительства, и все чаще стала посещать мысль: «Пора бы уже и в свое удовольствие пожить». Понятное дело – не в квартире, смотрели за МКАД. Участка специально не искали, но держали ухо востро: если кто-то говорил, что чей-то знакомый продает, – ехали, смотрели.
И вот однажды сосед по гаражу говорит: «Продаю свою машину, покупателю не хватает денег, он думает продать свой участок. Не интересует?» Съездили, посмотрели, понравилось место и «комплектация» участка: уже был выкопан котлован под дом и утвержден проект строительства, подведена вода и даже стояла хозпостройка. Решили брать.
Сами мы тогда обитали в Минске, навсегда переезжать не планировали, поэтому дом задумали строить скорее как «семейное гнездо». Место, в котором бы жили все: мои родители – постоянно, а я с женой, наши дети – наездами. Так оно в итоге и получилось. Однако на пути к цели предстояло решить множество вопросов. <…>
КАК СТРОИТЬ ДОМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
Я ничего не читал по теме, не разбирался в стройматериалах, для меня совершенно одинаково было — керамзитобетон, газосиликат, керамический блок. Но однажды попал на строительную выставку, увидел эти пенополистирольные блоки, технологию строительства и понял: это то, что нужно! Взял телефон, связался и довольно быстро купил.
В технологии теплой несъемной опалубки привлекла простота. Мне не нужно было нанимать прораба и строителей на укладку, не нужно было заказывать спецтранспорт для привоза материалов, не нужен был кран для подъема блоков, не нужно заказывать бетоносмеситель. Привозишь в багажнике легковушки цемент, песок, на месте мешаешь в 100-литровой бетономешалке – и сам все заливаешь ведрами.
Важным моментом при выборе стала и возможность «отложить» стройку. Денег на весь дом у нас не было. Мы строили так: сделали цоколь – пауза. Подсобирали денег, выложили первый этаж – пауза. И так далее. Технология это позволяла, итоговое качество не страдало. Построили дом за один год. А внутренняя отделка делалась уже дольше, без спешки.
<…> Когда закончили возведение второго этажа, уже начинал идти снег, требовалось быстро накрыть крышу. Бетон по такой погоде уже не «схватился» бы, поэтому фронтоны сделали из газосиликатных блоков.
Дом отапливается газовым котлом, есть своя котельная. В отличие от стройки дома на обустройство отопления людей мы нанимали. Они пришли, посчитали, где и сколько нужно радиаторов/ребер. Все поставили, подключили к газовому котлу – никаких проблем. Дом настолько теплый, что котел всегда работает на минимуме. Только если за окном мороз 30 градусов – тогда мы повышаем температуру теплоносителя с 36 до 50 градусов.
Отапливаемая площадь дома – 280 метров на два этажа (дом 12х15, но есть «вырезы»).
<…> Огромное преимущество пенополистирольных стен – в них значительно легче прокладывать коммуникации. Нужно спрятать трубы отопления, ведущие к радиатору? Ножом аккуратно вырезали куски пенопласта в стене – проложили, поверху зашили – и безопасно, и аккуратно.
Нужно провести проводку? То же самое: ножом вырезали, прокинули провода в металлической трубе, заделали – красота. То же самое с трубами канализации: их просто «замуровываешь» между стенками пенопластового блока во время заливки бетона – и никаких проблем.
А ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ДОМ ИЗНУТРИ
Внутри дома реализовали несколько интересных решений. Кухню обставили в стиле кинотрилогии «Властелин колец», фотообои «жилище хоббита» подбирали так, чтобы они зрительно расширяли пространство кухни. Печка декоративная.
Ванную-душевую делали сами, особо крупных размеров – чтобы можно было купать пса породы ньюфаундленд. Захотелось оформить ее оригинально, поэтому я облицовочный камень укладывал на «природный» манер, чтобы создавалось впечатление слоистой каменной породы.
СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ ДОМ?
Коробка дома (без окон и дверей, но с крышей) обошлась нам примерно в 30 000$.На окна и двери можно накинуть еще примерно 5000$. По итогу дом без внутренней и внешней отделки обошелся в 35 000$. А все остальное – тут ведь тоже можно сделать бюджетнее или дороже – каждый выбирает сам. Считаю, что 35 000$ за теплый дом с такой площадью – очень выгодное предложение. Правда, не знаю, сколько он будет стоить сейчас: за 10 лет цены на стройматериалы могли измениться.
И НАПОСЛЕДОК – АРТЕФАКТЫ НА УЧАСТКЕ
Импровизированный теплоход построен своими руками. Он выполняет функции декоративного ландшафтного элемента, летней террасы, барбекю-зоны и даже оснащен небольшим бассейном и душевой кабинкой.
Правда, постоянно жить за городом пока не получается. У нас с женой в городе работа, поэтому в деревню (пускай она и близко к МКАД) не наездишься. Все хорошо с весны по осень, а когда маленький гололед – иногда и 100 метров проехать страшно. Асфальта нет, дорога разбитая, если вдруг снегопад или какой сезон дождей – застрять в пути можно элементарно. Словом, всем, кто собрался навсегда «мигрировать» из города, я бы предложил семь раз подумать. Качество жизни в своем доме определяется именно по плохой погоде.
Зато для творчества частный дом – широкое поле деятельности. Все, что вы видите вокруг дома, мы с отцом сделали своими руками.
На рынке сейчас много разных технологий: «каменные» дома, каркасные, бревенчатые. Но, если речь идет о быстром возведении дома без особых хлопот, о доме с разумным бюджетом, считаю, что технология несъемной опалубки из пенополистирола – одна из лучших. В итоге вы получаете практически «вечный» дом за разумные деньги. Железобетонные стены в несъемной опалубке простоят десятилетия – в Германии такие проверяли после 60 лет эксплуатации, и они находились в отличном состоянии. К тому же даже трехэтажный дом можно возвести с нуля и «под ключ» за одно лето. А в случае меньшей этажности — и того быстрее.