Минчанин построил дом из пенопласта за $35 тысяч 6 18.11.2017, 22:15

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Олег и его отец построили необычный дом, в котором живут уже семь лет.

Журналисты dom-expert.by сделали репортаж о том, как минчанин Олег и его отец построили необычный дом, в котором живут уже 7 лет.

ВОЯЖ ЗА МКАД

– У родителей в советские времена не было ни дачи, ни машины, лишь обычная квартира. Жили тоже просто, как все: дом-работа-дом. К пенсии скопили денег для старта строительства, и все чаще стала посещать мысль: «Пора бы уже и в свое удовольствие пожить». Понятное дело – не в квартире, смотрели за МКАД. Участка специально не искали, но держали ухо востро: если кто-то говорил, что чей-то знакомый продает, – ехали, смотрели.

И вот однажды сосед по гаражу говорит: «Продаю свою машину, покупателю не хватает денег, он думает продать свой участок. Не интересует?» Съездили, посмотрели, понравилось место и «комплектация» участка: уже был выкопан котлован под дом и утвержден проект строительства, подведена вода и даже стояла хозпостройка. Решили брать.

Сами мы тогда обитали в Минске, навсегда переезжать не планировали, поэтому дом задумали строить скорее как «семейное гнездо». Место, в котором бы жили все: мои родители – постоянно, а я с женой, наши дети – наездами. Так оно в итоге и получилось. Однако на пути к цели предстояло решить множество вопросов. <…>

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

КАК СТРОИТЬ ДОМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА

Я ничего не читал по теме, не разбирался в стройматериалах, для меня совершенно одинаково было — керамзитобетон, газосиликат, керамический блок. Но однажды попал на строительную выставку, увидел эти пенополистирольные блоки, технологию строительства и понял: это то, что нужно! Взял телефон, связался и довольно быстро купил.

В технологии теплой несъемной опалубки привлекла простота. Мне не нужно было нанимать прораба и строителей на укладку, не нужно было заказывать спецтранспорт для привоза материалов, не нужен был кран для подъема блоков, не нужно заказывать бетоносмеситель. Привозишь в багажнике легковушки цемент, песок, на месте мешаешь в 100-литровой бетономешалке – и сам все заливаешь ведрами.

Фото с сайта citydog.by

Важным моментом при выборе стала и возможность «отложить» стройку. Денег на весь дом у нас не было. Мы строили так: сделали цоколь – пауза. Подсобирали денег, выложили первый этаж – пауза. И так далее. Технология это позволяла, итоговое качество не страдало. Построили дом за один год. А внутренняя отделка делалась уже дольше, без спешки.

<…> Когда закончили возведение второго этажа, уже начинал идти снег, требовалось быстро накрыть крышу. Бетон по такой погоде уже не «схватился» бы, поэтому фронтоны сделали из газосиликатных блоков.

Фото с сайта citydog.by

Дом отапливается газовым котлом, есть своя котельная. В отличие от стройки дома на обустройство отопления людей мы нанимали. Они пришли, посчитали, где и сколько нужно радиаторов/ребер. Все поставили, подключили к газовому котлу – никаких проблем. Дом настолько теплый, что котел всегда работает на минимуме. Только если за окном мороз 30 градусов – тогда мы повышаем температуру теплоносителя с 36 до 50 градусов.

Отапливаемая площадь дома – 280 метров на два этажа (дом 12х15, но есть «вырезы»).

<…> Огромное преимущество пенополистирольных стен – в них значительно легче прокладывать коммуникации. Нужно спрятать трубы отопления, ведущие к радиатору? Ножом аккуратно вырезали куски пенопласта в стене – проложили, поверху зашили – и безопасно, и аккуратно.

Нужно провести проводку? То же самое: ножом вырезали, прокинули провода в металлической трубе, заделали – красота. То же самое с трубами канализации: их просто «замуровываешь» между стенками пенопластового блока во время заливки бетона – и никаких проблем.

Фото с сайта citydog.by

А ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ДОМ ИЗНУТРИ

Внутри дома реализовали несколько интересных решений. Кухню обставили в стиле кинотрилогии «Властелин колец», фотообои «жилище хоббита» подбирали так, чтобы они зрительно расширяли пространство кухни. Печка декоративная.

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Ванную-душевую делали сами, особо крупных размеров – чтобы можно было купать пса породы ньюфаундленд. Захотелось оформить ее оригинально, поэтому я облицовочный камень укладывал на «природный» манер, чтобы создавалось впечатление слоистой каменной породы.

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ ДОМ?

Коробка дома (без окон и дверей, но с крышей) обошлась нам примерно в 30 000$.На окна и двери можно накинуть еще примерно 5000$. По итогу дом без внутренней и внешней отделки обошелся в 35 000$. А все остальное – тут ведь тоже можно сделать бюджетнее или дороже – каждый выбирает сам. Считаю, что 35 000$ за теплый дом с такой площадью – очень выгодное предложение. Правда, не знаю, сколько он будет стоить сейчас: за 10 лет цены на стройматериалы могли измениться.

И НАПОСЛЕДОК – АРТЕФАКТЫ НА УЧАСТКЕ

Импровизированный теплоход построен своими руками. Он выполняет функции декоративного ландшафтного элемента, летней террасы, барбекю-зоны и даже оснащен небольшим бассейном и душевой кабинкой.

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Правда, постоянно жить за городом пока не получается. У нас с женой в городе работа, поэтому в деревню (пускай она и близко к МКАД) не наездишься. Все хорошо с весны по осень, а когда маленький гололед – иногда и 100 метров проехать страшно. Асфальта нет, дорога разбитая, если вдруг снегопад или какой сезон дождей – застрять в пути можно элементарно. Словом, всем, кто собрался навсегда «мигрировать» из города, я бы предложил семь раз подумать. Качество жизни в своем доме определяется именно по плохой погоде.

Зато для творчества частный дом – широкое поле деятельности. Все, что вы видите вокруг дома, мы с отцом сделали своими руками.

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

На рынке сейчас много разных технологий: «каменные» дома, каркасные, бревенчатые. Но, если речь идет о быстром возведении дома без особых хлопот, о доме с разумным бюджетом, считаю, что технология несъемной опалубки из пенополистирола – одна из лучших. В итоге вы получаете практически «вечный» дом за разумные деньги. Железобетонные стены в несъемной опалубке простоят десятилетия – в Германии такие проверяли после 60 лет эксплуатации, и они находились в отличном состоянии. К тому же даже трехэтажный дом можно возвести с нуля и «под ключ» за одно лето. А в случае меньшей этажности — и того быстрее.