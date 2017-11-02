Холуи будут есть икру, а люди останутся без пенсий? 15 2.11.2017, 9:12

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Карикатура А. Хорошевского

Экономика давно вышла из-под контроля.

30 октября Минфин опубликовал шокирующую статистику: с 2010 года количество тех, кто получает минимальную пенсию (а это всего 224 рубля или $112 в эквиваленте), выросло в пять раз. И со временем число людей, которые будут вынуждены жить за эти нищенские пенсии, будет только увеличиваться, заявил в интервью сайту Charter97.org экс-министр труда Беларуси Александр Соснов.

- Почему возникла такая ситуация? Как при нынешних ценах люди могут выжить на эти деньги?

- Я вам больше скажу. Со временем число людей, которые будут вынуждены жить за эти $112, будет только увеличиваться. И это – вопрос к так называемому «несменяемому» Лукашенко. Но вряд ли он на него вразумительно ответит. Ведь в нынешней ситуации спрогнозировать, что будет дальше, не может никто: экономика давно вышла из-под контроля.

- Но с сентября власти повысили пенсии военным. Рациональны ли такие действия?

- Знаете, очень интересный вопрос. Лично я считаю абсолютно неправильным то, что у военных пенсии и так выше, чем у гражданских. Если пенсия должна определяться ранее получаемой зарплатой и стажем, то причем здесь то, есть у человека погоны или нет. Так что, на мой взгляд, это и без всяких повышений - несправедливо и неправильно.

- С начала этого года страховой стаж составляет уже 16 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: им могут назначить только социальную пенсию. Было ли что-то подобное, когда вы были министром труда?

- Когда я был министром труда, то не имел отношения к пенсионированию, существовало отдельное министерство. Что же касается самой идеи постоянного повышения страхового стажа, «пенсионной ловушки», то об этом уже столько написано, что только идиот не понимает, что это сделано было абсолютно неправильно. Точнее, крайне непрофессионально! Тех, кто это сделал, нельзя назвать специалистами, они - холуи, которые просто бездумно выполняли команду.

- Что вы скажете о, например, «самозанятых» людях, у которых нет возможности делать отчисления в пенсионный фонд. Получается, что они не могут рассчитывать даже на минимальную пенсию?

- Я считаю, что люди должны сами выбирать свою судьбы. Если они будут все время подстраиваться и работать «на дядю», то дядя будет жить очень хорошо. Кушать икру каждый день, а то, что люди останутся в будущем без пенсии — это не его проблема. Такая же модель выстроена по отношению к «самозанятым». Государство просто переложило свои задачи по социальному обеспечению на их плечи. Власти хотят есть черную икру, а люди останутся без пенсий.

- Белорусы сегодня могут только позавидовать пенсии в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Почему возникла такая ситуация, ведь после распада СССР мы были в равных стартовых условиях со странами Балтии?

- Мы были не в равных условиях, а в гораздо лучших! За существующую ситуацию нужно сказать «спасибо» власти, которую белорусы когда-то ошибочно предпочли, а сейчас мы пожинаем плоды.