Учителя гомельской школы взбунтовались против нового директора 5 2.11.2017, 14:24

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Одну из крупнейших школ города возглавила бывший начальник отдела образования.

В одной из самых крупных школ Гомеля возник серьезный конфликт после смены директора. Перед новым учебным годом в СШ №67 назначили директором бывшего начальника отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Анну Мельникову, пишет kp.by.

Через два месяца часть коллектива и многие родители взбунтовались против нового директора, составили коллективные обращения и собрали под ними подписи. Письмо от родителей с более чем 150 подписями ушло сразу в несколько инстанций, в том числе Министерство образования, Госконтроль, администрацию Лукашенко.

Дело в том, что школа №67 уже много лет славится своим эстетическим направлением: детские коллективы побеждают в престижных конкурсах, блистают на концертах и фестивалях. И вот сейчас, как утверждают родители воспитанников эстетической направленности, в школе начался распад педагогического коллектива и наработанных образовательных моделей.

- Из школы уволились около 20 педагогов, администрация фактически упразднила выступления детских коллективов - например, в День учителя вместо детского концерта в школе было выступление учащихся музыкального колледжа. На том же Дне учителя детские художественные работы сняли с мольбертов, чтобы освободить место рисункам авторов со стороны, - говорит мама, подписавшаяся под обращением.

Вслед за родителями свое коллективное «письмо недоверия» составили и около тридцати педагогов эстетической направленности, которые рассказали корреспонденту «Комсомолки» о своих бедах и попросили предать их огласке:

- Многие годы при прежнем директоре в школе не было никаких проблем и конфликтов. А сейчас началась борьба сразу по нескольким фронтам. Директор своими действиями показывает, что нам нет здесь места, что школа обойдется и без эстетической направленности. Началось разрушение наработанной годами базы. Директор уже не раз обвинила нас в некомпетентности, хотя сама даже не работала учителем! Идет настоящая травля и раскол коллектива, нас выставляют врагами перед коллегами, - заявляют педагоги. - Родители жалуются нам, что праздники в школе стали скучными, что сценарий на 1 сентября, который предложила сама директор, отклонив наш сценарий, был неинтересным.

В своем обращении учителя пишут, что директор высказывалась о нецелесообразности выделения бюджетных средств на факультативные занятия эстетической направленности и о том, что учителя требуют большие суммы из премиального фонда на оплату и проезд для участия в конкурсах:

- Из-за позиции директора наши дети лишены возможности участия в заключительном этапе ежегодной международной премии ARTIS-2017. Также директор отказала польской стороне, которая предложила соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Руководитель «сеет среди педагогов злобу и ненависть, обстановка накалена до предела», утверждают учителя:

- На совещаниях директор не дает возможности выразить мнение, отличное от ее собственного, члены коллектива испытывают авторитарное давление. Учителя подвергаются постоянной критике, агрессии и психологическому давлению со стороны руководства, - пишут педагоги. Они отмечают и то, что завуч во время уроков подслушивает и заглядывает в кабинеты.

- Считаем действия директора некорректными, неправомерными, превышающими ее полномочия. Выражаем недоверие и недовольство профессиональной некомпетентностью нашего директора, - заключили педагоги, которые требуют увольнения руководителя.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Директор Анна Мельникова пообщалась с журналистами и высказала свое видение ситуации:

- Эстетическое направление никто не закрывал. И таких намерений ни у кого не было. Это абсолютная ложь и дезинформация. Вся та часть педработников и детей, которые были зачислены с 1 сентября, продолжают занятия. И с начала этого учебного года по моей инициативе мы получили еще больше часов на эстетический цикл, - говорит директор. - В то же время мы проводим внутришкольный контроль как для выявления положительного опыта, так и тех направлений, которые, возможно, требуют корректировки. В том числе каких-то вопросов с профессиональным уровнем педагогов. Считаю, что предыдущий опыт работы необходимо корректировать - в отношении финансовой оставляющей. Это касается, в частности, материального стимулирования, командировок. Я за это несу ответственность. Возможно, какие-то позиции были приняты педагогами как личный упрек, хотя все они рассматриваются в открытом формате.

Перед новым учебным годом в СШ №67 назначили директором бывшего начальника отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Анну Мельникову. Фото: newsgomel.by

Журналисты попросили также прокомментировать слова учителей о давлении на них:

- Мне жаль, что от педагогов прозвучали такие слова, что нет желания прийти и пообщаться - я абсолютно открытый для диалога директор. Относительно «травли» - это чисто субъективное мнение. Никакого дисциплинарного взыскания или других мер не было. Наоборот, сегодня стоит задача уважительно относиться к тому, что имеем.

Анна Мельникова ответила также на упрек педагогов в том, что она никогда не работала учителем:

- Моя служебная биография богата, и начинала я как раз с работы учителем. Действительно, это было недолго, так сложилась карьера. Но у меня большой опыт работы на разных должностях, у меня есть поощрения, но не было цели, едва придя в коллектив, рассказывать об этом. Мнение тех педагогов, которые высказывают недовольство, не совпадает с мнением администрации и других членов коллектива. Ситуация не стоит такого резонанса, - уверена руководитель. Она рассказала, что многие родители из тех, кто подписался под обращением, потом звонили директору и извинялись, признаваясь, что не поняли ситуацию до конца.

В отделе образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома пока не комментируют ситуацию:

- К нам поступило обращение, и мы должны с ним разобраться. В ближайшие дни в школе пройдет встреча с педагогами и родителями, после которой мы выскажем свое мнение.