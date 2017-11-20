Правящая партия отметила уход диктатора танцами и песнями 1 20.11.2017, 8:51

Освобождение от автократа празднуют как второй день независимости.

Роберту Мугабе дали время до понедельника, чтобы покинуть президентское кресло по собственной воле – иначе импичмент. Можно говорить, что процесс отстранения президента – необратимый, и диктатура Мугабе завершается, говорится в репортаже belsat.eu.

Правящая партия постановила снять его с должности председателя и назначить лидером ранее уволенного заместителя президента Эммерсона Мнангагву.

Именно его отставка в начале ноября и спровоцировало волну недовольства в стране.

Зимбабве празднует освобождение от диктатуры одного человека, который царил в стране почти четыре десятилетия.

Провластная партия во время специального заседания приняла решение о смещении Роберта Мугабе.

«Наши люди, наши коллеги требуют от нас – тех, кто собрался сегодня здесь, откликнуться на их требования и отозвать президента и первого секретаря партии, товарища Роберта Мугабе с его позиций в партии и в правительстве», – заявил Оберт Мпофу председатель собрания правящей партии ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front).

Представители собрания партии ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) после принятия решения о смещении Роберта Мугабе

Постановление поддержало и молодежное крыло правящей партии.

«Товарищ Мугабе должен уйти (…), чтобы он мог отдохнуть, как и полагается престарелому политику, каким он и есть. Мы также призываем навсегда изгнать из партии его жену миссис Мугабе», – заявил Юкай Симбанегави из молодежного крыла правящей партии.

Пятидесятидвухлетняя Грейс Мугабе претендовала на руководящую должность после ухода мужа.

Однако сейчас, по данным агентства «Рейтер», новым лидером должен стать бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. Ранее девяностотрехлетний Роберт Мугабе обвинил его в намерении устроить государственный переворот и уволил с должности. Предполагается, для того, чтобы убрать конкурента.

Выходные в столице Зимбабве, Хараре, проходят под девизом «конец игры для Мугабе».

«Мы долгое время страдали в этой стране – в страхе, под гнетом Мугабе. Поэтому мы благодарим людей, которые сказали, что он должен уйти», – говорит житель Хараре (столица Зимбабве).

Подобные настроения царят и во втором по величине городе страны Булавайо.

Здесь, как и в столице, накануне для поддержки отставки президента Мугабе и отстранения от власти его жены на улицы вышли десятки тысяч людей.

«Этот день означает независимость для нас. Вы знаете, когда-то мы получили независимость от Великобритании. Но все эти годы мы оставались под колониальным господством наших соотечественников. Так что, я считаю, сегодняшний день – день освобождения Зимбабве», – говорит местный житель.

Так же накануне зимбабвийцы освистали кортеж, по-видимому, уже бывшего руководителя страны.

Предполагалось, что Роберт Мугабе покинул собственную резиденцию. Однако, по информации источника агентства «Рейтер» в службе безопасности президента, его не было в автомобиле.

Роберт Мугабе управлял Зимбабве со времени провозглашения независимости в 1980 году. 15 ноября вооруженные силы захватили его и взяли ситуацию в стране под контроль. Предполагается, что Грейс Мугабе покинула страну.