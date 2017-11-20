Продажа дешевых квартир в Минске завершилась скандалом 38 20.11.2017, 10:54

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Минчане круглосуточно дежурили под УКСом ради квартир в Новинках.

Управление капитального строительства (УКС) Центрального района Минска выставило на продажу 15 квартир в новом доме, строительство которого ведется на окраине Минска, в Новинках. Цены для Минска невысокие: 630 долларов за метр в однокомнатной квартире, 610 — в двухкомнатной квартире. Это почти вдвое дешевле, чем средние цены на рынке, пишет nn.by .

Сам дом сдадут только в марте 2018 года, поэтому в продаже пока не все квартиры, а только 15 из 132.

Продажа была назначена на утро 20 ноября. Однако, не все так просто. Желающие уже организовались и за год (!) до начала продажи сформировали очередь и списки, по которым будут подавать документы в УКС на приобретение квартиры. Юридической силы эти списки не имеют.

В итоге, все завершилось скандалом. Утром у здания УКС собралось около полусотни возмущенных потенциальных покупателей — их оставила ни с чем кучка более наглых и организованных желающих.

«Просто пришли люди утром в субботу, стали у двери. Сначала один — стал и сказал: я живая очередь. Впоследствии и остальные подтянулись», — рассказывают те, «кто записывался».

Люди из живой очереди устроили блокпост на крыльце и не пускали никого из «записанных». Прикрывали «живую очередь» несколько молодых парней кавказской наружности. По их словам — азербайджанцы.

«Я здесь за брата стою — он в очереди, а я помогаю», — посмеивается один из них.

Понятно было, что квартир на всех не хватит. Основная масса тех, кто вел списки, приехала поддержать «своих», когда узнали о появлении живой очереди. Люди уверены — живая очередь — это перекупщики.

Представители «списков» рассказывают, что вчера у здания УКСа дежурили 15 перекупщиков, не давая никому встать в новообразованную живую очередь.

«Мне 45 лет, я живу с женой в Шабанах на съемной квартире. Работаю на складе, — отвечает один из живой очереди, Игорь. — Списки списками, но согласно законодательству квартиры покупают по живой очереди».

Сам мужчина держит оборону перед крыльцом. У двери, в той самой живой очереди, — его жена

Потихоньку людей из «живой очереди» начали запускать на подачу документов. «Списки» протестовали, однако понимали, что ничего не могут сделать.

Иногда скандировали: «Нет — декларации! Отменить декларацию!» (По которой продают эти квартиры.)

«Лучше уж пусть никому ничего, чем вот этим и вот так», — возмущается одна из женщин, Ольга. Она с мужем была в списках — и сегодня они останутся без квартиры.

Участники «живой очереди» плотно держат оборону у входа; «списки» потихоньку расходятся: одним пора на работу, другие поняли, что надеяться не на что. На лицах участников «живой очереди» — самодовольство, у «спискочников» — обида.

Разбившись на группки, «списочники» обсуждают, что делать дальше. Кто-то собирается писать в КГБ заявление, чтобы проверили покупателей этих 15 квартир, кто-то звонит на горячую линию ОНТ (правда, телевидение этой историей не заинтересовалось). А между тем в течение месяца должны выставить на продажу еще ряд квартир из этого дома. Это, следует полагать, означает, что впереди еще как минимум один скандал.