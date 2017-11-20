Ракетку и кроссовки Азаренко выставят на аукцион в Вильнюсе 9 20.11.2017, 22:45

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Виктория Азаренко

Благотворительный аукцион состоится 2 декабря.

Кроссовки и ракетку Виктории Азаренко выставят на благотворительный рождественский аукцион в Вильнюсе 2 декабря. Об этом сообщается в твиттере белорусского посольства в Литве.

— Вика предоставила посольству свою личную ракетку, которой играла на кортах, в качестве лота на благотворительный базар! А еще — именные кроссовки. И все это с автографами! Приходите за ними на наш стенд 2 декабря! — говорится в сообщении.

Виктория Азаренко сейчас находится в США и с июля ведет тяжбу со своим бывшим бойфрендом за права опеки над их сыном, из-за чего пропустила несколько турниров.