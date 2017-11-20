Пять самых красивых роликов о Беларуси 20.11.2017, 23:30

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Как выглядят живописные уголки нашей страны, снятые в технике таймлапс.

10 лет назад, 20 ноября 2007 года, появилось видео, которое теперь считается первым известным белорусским таймлапсом, посвященным красоте Беларуси. В связи с этим событием tut.by составил свою субъективную пятерку самых красивых отечественных видео, снятых в этой технике (таймлапс — ролик, смонтированный из множества фотографий, сделанных с определенным интервалом и как правило с одной и той же точки).

В роли первого таймлапса выступил фильм «Адлегласць: Падарожжа па Беларусі», который вышел вместе с белорусскоязычным альбомом группы «J:морс» «Адлегласць». Идею проекта предложили лидер группы Владимир Пугач и менеджер Дмитрий Безкоровайный, которые привлекли для создания фильма известного белорусского медиахудожника Андрея Савицкого. Снятый на обычный 10-мегапиксельный цифровой фотоаппарат и смонтированный из 20 тысяч фотографий, а не видеоматериалов, 15-минутный фильм посвящен знакомству с живописными уголками Беларуси. Распространялся он тогда в основном через CD. YouТube тогда был в зачаточной стадии.

В декабре 2011 появился видеоролик про Беларусь, который снял оператор Артем Прядко. В видеофильм «Беларусь: один день из жизни» среди прочего попал Мирский замок, дворец Радзивиллов в Несвиже, БелАЗы и даже рапсовое поле.

В январе 2013 года белорусский преподаватель астрономии Виктор Малыщиц выложил в интернете timelapse-ролик «Беларусь: у абдымках зор». Съемки прошли летом 2012-го. При подготовке ролика было сделано около 20 тысяч кадров, но далеко не все они вошли в окончательную версию клипа. «Крыштальная роўнядзь Браслаўскіх азёраў, палярнае ззянне над Вілейскім вадасховішчам, Млечны Шлях між старых дубоў і над мурамі старых храмаў і замкаў… У гэтым кароткім фільме Беларусь — на фоне Космасу, пад бяскрайнім начным небам, у абдымках зорак», — написал Виктор в описании ролика.

В августе 2013 года в формате таймлапса был представлен негламурный Минск. Минчанин Алексей Дашкевич потратил на подготовку несколько недель и сделал тысячи кадров с изображением Минска. По его словам, центр города был хорошо представлен в формате таймлапсов, поэтому он решил снять окраины. Алексея больше интересовали именно виды с крыш и индустриальная часть города. Согласитесь, в этом есть своя, индустриальная красота.

В феврале 2017 года появился таймлапс-ролик о Минске с высоты, который снял уже известный читателям Артем Прядко. В нем за две минуты можно увидеть столицу с высоты птичьего полета во все поры года. В ролике показан в числе прочего Лебяжий в утреннем тумане и ночные проспекты.