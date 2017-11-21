День Героев Игорь Мельников

21.11.2017, 13:45

О Слуцком восстании и людях, сражавшихся за Беларусь.

Нявольніцтва й жабрацтва так нас з’ела

I так нам высмактала з сэрца сок,

Што нат у вочы глянуць, плюнуць смела

Не смеем, стоптаныя на пясок.

Там чутна: Беларусь! Там — Незалежнасць!

А там — «Паўстань пракляццем...» Ну, а мы?

Мы ў страху... дум крутня... разбежнасць...

Без толку крыллем лопаем, як цьмы.

З кійком жабрачым так мы, паўналеткі,

Брыдзём, паўзём у свет — скрозь неўпапад.

I прысягаем, клічам Бога ў сведкі,

Што мы — не мы, што нехта вінават...

I так жывём, сябе саміх не знаўшы,

Учора, сёння лазім між канаў...

Няўжо ж бы хто й над будучыняй нашай

Навек залом пракляты заламаў?

Няўжо нас не аб'ясніць розум ясны,

I не пакінем біцца з кута ў кут?

Няўжо кліч вечны будзе ў нас напрасны —

Кліч бураломны: вызваленне з пут?!

Из стихотворения Янки Купалы "Перад будучыняй", 1922 год

В августе 2013 года в Варшаве в День Войска Польского прошел торжественный парад военно-исторических реконструкторов. Организаторы этого мероприятия запланировали в нем участие и гостей из Украины и Беларуси. И если наши южные соседи, не долго думая, решили пройти в мундирах Армии УНР, то нам, белорусам, было не легко выбрать то формирование, которое мы хотели бы представить на параде в Варшаве. В итоге выбор пал на Слуцких повстанцев. Объяснялось это решение тем, что в ноябре 1920 года Случаки без поддержки извне не побоялись бросить вызов большевикам и до конца сражались за свою страну, за Беларусь, пусть и в границах нескольких поветов.

В советское время этих людей клеймили позором. В монографии Алексея Хохлова «Крах антисоветского бандитизма в Беларуси в 1918-1925 гг.» изданной в 1981 году можно прочесть: «Большим успехом в борьбе с контрреволюцией было подавление антисоветского мятежа в Слуцке в ноябре 1920 года. Его подготовили националистические и другие враждебные советской власти элементы при активной помощи военного командования буржуазно-помещичьей Польши. Несмотря на то, что по советско-польскому соглашению о перемирии предусматривался вывод польских войск из Слуцка и окрестностей, они продолжали находится в этом районе. Поддерживаемая ими местная контрреволюция поэтому особенно активизировалась. Съезд, проведенный ею в Слуцке с участием польских офицеров и представителей штаба Булак-Балаховича, заявил о признании националистической Верховной белорусской рады высшим органом государственной власти не территории Беларуси.

Чтобы воспрепятствовать вступлению частей Красной Армии в Слуцк после ухода польских войск, контрреволюция в спешном порядке создала свои вооруженные отряды. В эту «армию» были мобилизованы белогвардейские, кулацкие и другие антисоветские элементы. Путём угроз и обмана в нее загоняли и крестьян. Ядром же ее стала белогвардейская «милиция», организованная в Слуцке буржуазией и помещиками для борьбы с большевиками во время отступления немецких оккупантов. В «милиции» состояло около 500 человек, затем сформировалась «армия» численностью до 4000 человек.

Во второй половине ноября, когда по настоятельному требованию Советского правительства польские войска вынуждены были эвакуироваться из района Слуцка, в след за ними продвигались части Красной Армии. Мятежники пытались оказать им сопротивление, но были разбиты. Недобитые остатки контрреволюционной «армии» бежали на польскую территорию».

Трудно ожидать, что в тексте времён заката брежневской эры присутствовал бы объективный анализ тех событий. Тогда любое проявление национализма было верхом «антисоветчины», а уж буржуазный национализм был худшим из зол. Но в 1991 году СССР «приказал долго жить» а в бывших союзных республиках, наконец, начали изучать правдивую национальную историю.

Тогда же белорусское общество впервые услышало и о «Слуцкім збройным чыне», вооруженном выступлении жителей Слутчины против захвата этой территории большевиками. В начале 1990-х в книжных магазинах и общеобразовательных школах появилось простенькое, выпущенное на газетной бумаге издание «100 вопросов и ответов из истории Беларуси» в котором читатели увидели слабого качества фотографию, на которой был изображен командир Слуцкой бригады стрелков Антон Сокол-Кутыловский, стоящий на фоне флага 1-го Слуцкого полка.

Белорусы тогда, пожалуй, впервые начали узнавать о том, что случчаки сражались за независимость нашей страны, что солдаты и офицеры 1-й Слуцкой бригады войск БНР до конца остались верными своим идеалам, а большевистская власть принесла много горя нашей земле. В конце 1980-х начале 1990-х день 27 ноября стал неофициальным белорусским праздником – Днем Героев.

Однако время шло и в середине 1990-х, в связи с политическими изменениями в Беларуси, отношение государства к событиям 1920 года в Слуцке вновь стало отрицательным. Этот негатив перешел и в учебники истории. К примеру, во второй части академического издания «История Беларуси» (1998 год) под редакцией профессоров Я. Новика и Г. Марцуля можно прочесть: «Одновременно в Слуцком уезде не без участия Польши готовилась еще одна акция, которая получила название «Слуцкое восстание». Есть разные взгляды на это событие. Утверждается, например, что Слуцкое восстание было направлено против советской власти «как чужой». Но тогда Слуцкий уезд был оккупирован польскими войсками. Ни советской власти, ни Красной Армии там не было.

На основе договора о перемирии польские войска должны были отойти за демаркационную линию, а Красная Армия войти в Слуцкий уезд. 15-16 ноября 1920 года в занятом польскими войсками Слуцке по инициативе судьи Прокулевича был созван съезд представителей волостей и местечек Слуцкого уезда, на котором присутствовало 127 человек. Съезд избрал Слуцкую белорусскую раду в составе 17 человек и поручил ей организовать национальную армию.

Съезд выразил протест против вступления в границы Слуцкого уезда Красной Армии и призвал всех к борьбе за «независимую Беларусь в ее этнографических границах». На протяжении трех дней из числа военнообязанных была сформирована войсковая бригада в составе двух полков, в которых насчитывалось около 4 тысяч человек.

Командиром бригады был назначен капитан П.Чайка. Когда Красная Армия 22 ноября 1920 года, в соответствии с условиями договора о перемирии, начала приближаться к Слуцку, бригада в след за польскими войсками, начала отходить на Запад. В этот момент покинул бригаду ее командир П.Чайка. Командовать бригадой было поручено штабс-капитану А.Сокол-Кутыловскому, который отвел бригаду за реку Морач, чтобы избежать столкновений с Красной Армией. На правом берегу Морочи находилась польская армия. Тут бригада сложила оружие и была интернирована».

Такое изложение тех событий мало чем отличалось от того, как события Слуцкого восстания описывались в трудах исследователей времен СССР. Общий смысл Слуцкого восстания сводился к тому, что это, была «польская интрига», направленная против «лучшего друга белорусского народа», коей якобы являлась большевистская власть.

Но не смотря на идеологическое давление и главенство советских штампов в отечественной историографии, правда о тех событиях постепенно возвращается к белорусам. В 2001 году в Беларуси увидел свет сборник документов «Слуцкое вооруженное восстание 1920 года в документах и воспоминаниях», в котором содержатся архивные материалы из белорусских, литовских, российских и польских архивов, посвященные событиям ноября 1920 года на Слутчине. В 2005 году в Минске была издана работа белорусского историка Анатолия Грицкевича «Слуцкое восстание 1920 года» в котором основательно и фундаментально исследуются все аспекты тех событий.

В этой книге, рассказывается о том какие цели ставили перед собой восставшие, об их патриотизме и желании сражаться за Белорусскую Народную Республику в условиях, когда все отвернулись от белорусов, а их земли делят соседи, о кровопролитных боях, которые целый месяц вели слутчаки против наступавших большевиков, и про то, как поляки не только не поддержали повстанцев, но, по сути, помогли большевикам расправится с белорусскими патриотами.

В 1995 году на «Беларусьфильме» была снята кинолента по мотивам произведений Василя Быкова «На чёрных лядах». Фильм был посвящен событиям Слуцкого вооруженного восстания 1920 года. Судьба у этой картины, как и у истории восстания печальная. Вскоре, после того, как фильм был снят, его посчитали «неблагонадежным» и «положили на полку». В картине нет голливудских спецэффектов, но есть трагедия людей, пожелавших заплатить самую высокую цену за то, чтобы их земля была независимой.

В современной Беларуси, ни смотря, ни на что нужно сохранять и поддерживать память о Слуцком вооруженном восстании и белорусских патриотах, сражавшихся за независимость нашей страны. Эта одна из важнейших страниц нашей национальной истории.

Игорь Мельников, кандидат исторических наук, «Историческая правда»