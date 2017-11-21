Протест в Минске: горожане взбунтовались против властей 1 21.11.2017, 23:20

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Люди надеются, что смогут победить в конфликте c чиновниками.

Очередной скандал из-за строительства и уничтожения зеленой зоны во Фрунзенском районе столицы. На этот раз городские власти постановили построить не жилой комплекс, а милицейские учреждения и паркинг на 100 мест, передает «Белсат».

В уютном дворе, на улице Данилы Сердича, на месте заведения начального образования власти хотят построить изолятор временного содержания, здание ГАИ и прокуратуру, а вместо сквера сделать большой паркинг.

«Там детские кружки. Там все было хорошо. Они сделали поддельную экспертизу, сказали, что здание разрушается. Это явный обман и на этом они начали всю эту историю», - говорит местная жительница Татьяна Денисова.

Горожане пригласили на встречу главу администрации Фрунзенского района

Но ни ему, ни его подчиненным не удалось до конца рассказать о планах застройки. Люди возмущались и обвиняли власти в обмане и нежелании прислушиваться к их интересам. Они даже заставили чиновников просмотреть речь Лукашенко против уплотнения в столице. После чего глава администрации Артем Цуран ушел в соседнюю комнату со словами, что там он будет принимать граждан с другими вопросами.

Люди надеются, что смогут победить в этом конфликте

Ведь во Фрунзенском районе достаточно мест для строительства. Уничтожение же 150-ти деревьев во дворе рядом с улицей Притыцкого, где и в день и ночью происходит интенсивное движение, еще более ухудшит экологическую ситуацию, которая и без того приближается к критической отметке.

Сотни подписей горожан направлены в различные учреждения

Прислушаются власти к людям на этот раз? Станут чиновники искать другие площадки для милицейских зданий? Сумеют люди вернуть детское учреждение? Ответы на эти вопросы прозвучат в ближайшее время.