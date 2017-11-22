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Фотофакт: Креативное социальное граффити в Бресте

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  • 22.11.2017, 12:25
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Фото: @peterev

На заброшенном здании в Бресте появилось социальное граффити с «забытой бабушкой».

На одном из зданий в центре Бреста появился социальный стрит-арт, изображающий пожилую жительницу города. Фотографию работы разместили в группе Signal, пишет tut.by.

В сообщении авторы намекают, что это первая из серии работ на остросоциальную тематику. Новый мурал стал продолжением арт-проекта, который начался с портретов чиновников.

Проект городских граффити Signal появился 5 лет назад. Благодаря этой инициативе в регионах и столице появилось 44 мурала с участием белорусских и иностранных художников. Среди них — «Человек без имени», Мальчик на доме на Брилевской и много других.

В октябре 2017 года на странице Signal в Facebook появилось сообщение о том, что проект закрывается.


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