Как своими руками сделать умный дом из обычной «двушки» 22.11.2017, 22:32

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Насколько просто или сложно нынче самостоятельно сделать из обычной квартиры умную.

«Онлайнер» решил испытать на себе, насколько просто или сложно нынче самостоятельно сделать из обычной квартиры умную.

Разобраться, что и зачем вам нужно, вроде бы просто. Достаточно прикинуть, сколько в доме нуждающихся в «поумнении» точек, после чего можно заказывать устройства. Обязательно понадобится сервер, который будет отвечать за настройку и управление умным домом из приложения. Дальше — ворох датчиков, пультов и реле. Как оказалось, к вопросу надо подходить ответственно. Мы, например, набрали девайсов с чересчур большим запасом. Прежде чем переходить к самому процессу обучения квартиры разным умным штукам, сначала посмотрим, для чего нужны эти устройства.

Умные девайсы для глупой квартиры

Уточним, что система поддерживает работу с датчиками сторонних производителей по протоколу z-wave plus с частотой 869 МГц. Своих сенсоров у белорусов нет, компания предлагает польские Fibaro. При желании можно подключить любые другие датчики с более гуманной ценой.

Сервер Oledo 7767 Host

Почти разумная «голова» нашего дома, которая объединяет исполнителей команд в сеть, обрабатывает их показатели и позволяет управлять системой через приложение по Wi-Fi или мобильному интернету. Есть поддержка GSM — можно установить симку, чтобы сервер присылал на телефон SMS о тех или иных событиях или получал команды через те же эсэмэски на запуск каких-то действий. Но сообщения могут приходить и прямо в приложение, так что можно спокойно обойтись без SMS.

Черная коробка оснащена процессором с частотой 500 МГц, оперативной памятью на 512 МБ и накопителем емкостью 4 ГБ. Есть аккумулятор, который, согласно спецификациям, позволяет устройству продержаться около 8 часов без подключения к электросети. На экранчик выводится текущее состояние сервера. Пригодится, чтобы узнать источник проблемы в случае отсутствия связи с системой.

Датчик открытия двери и окна

Точно такой же или аналогичный датчик мы видели и у Xiaomi, и у «Белтелекома». Суть проста. В одном комплекте есть два цилиндра — один устанавливается, например, на дверное полотно, а второй — на дверной косяк. Датчики соприкоснулись — значит, дверь закрыта, разъединились — открыта.

Тот, что побольше, крепится на двустороннюю липкую ленту 3M, а «малыша» можно примагнитить к металлической поверхности дверной коробки.

Датчик протечки воды

С такой штукой мы тоже знакомы со времен обзора умного дома от «Белтелекома». Можно разместить датчик в месте потенциальной опасности (например, в ванной или на кухне). Протечка определяется при замыкании влагой трех металлических ножек. Дополнительно датчик умеет определять температуру в помещении.

Датчик света, температуры и движения

А вот этот «глаз» уже намного интереснее. Именно на этой штуковине будут завязаны многие сценарии работы умного дома. Например, при снижении уровня освещенности относительно заданной величины может автоматически включиться светильник. Повысилась температура? Включаем кондиционер. Человек вышел из помещения? Выключаем все источники света. Все три параметра можно и нужно комбинировать.

Крепится «глаз» к пластиковой дуге. Ее можно повесить, например, где-нибудь в углу комнаты, после чего туда помещается датчик. А можно поставить на любой ровной поверхности — рамка будет держаться благодаря плоской «пятке».

Кнопка-пульт

Тоже видели раньше. Можно удаленно и без проводов включать или выключать свет или розетку. Нам устройство показалось мало полезным из-за наличия более интересных вариантов управления системой умного дома. Но оно может сгодиться, если нужен незаметный выключатель, например, в ванной. Крепится на двусторонний скотч.

Настенный пульт Oledo

Тот самый девайс, который мы предпочли кнопке-пульту. С помощью двухканального пульта можно включать-выключать свет или запускать и останавливать выполнение того или иного сценария. Несмотря на простое описание функциональности, на деле это очень приятная штука, которая заменяет привычные выключатели. Все потому, что Oledo не привязан к месту выхода проводки — он беспроводной и может располагаться где угодно. Хоть всю комнату забросайте такими пультами.

Есть мягкая световая индикация нажатия. Пульт примагничивается к плоскому настенному держателю, который, в свою очередь, крепится к стене двусторонним скотчем.

Переносной пульт Oledo

Такая же красивая штука, как настенный пульт, но более продвинутая. Здесь уже можно управлять пятью объектами. Например, группой светильников в зале, спальне, на кухне, в коридоре, ванной и туалете. Изначально на пульте есть наклейка с подсказками. Если ее снять, то останется красивый, минималистично оформленный, но не очень понятный девайс. Мы пару дней привыкали к расположению и назначению кнопок, пользуясь подсказками на пленке.

Устройство оборудовано акселерометром. Когда берешь пульт в руку, он автоматически подсвечивает последний активный канал. Девайс можно оставлять где угодно — прямо как пульт от телевизора. Но для того чтобы привнести в жизнь чуточку организованности, белорусский производитель предусмотрел квадратный магнитный держатель. Его, как вы уже поняли, можно прикрепить куда угодно с помощью скотча, а потом примагнитить пульт. Экспериментально было установлено, что Oledo «дружит» с любой металлической поверхностью, даже с холодильником.

Умное реле Intro

Вот и самый необходимый для умного дома девайс. Именно благодаря ему возможна автоматизация работы светильников и розеток. Суть в том, что устройство фактически встраивается в имеющуюся цепь, беря на себя контроль включения и выключения чего бы то ни было. На примере светильника все выглядит так: сетевые провода подключаются к Intro с одной стороны, а провода от люстры или бра — с другой. После этого управлять источником света, теплым полом и другими электроприборами можно будет как с помощью беспроводного пульта, так и посредством приложения.

Встраиваемый пульт Oledo

Этот девайс нужен для того, чтобы сохранить функциональность имеющихся выключателей. Дело в том, что после установки реле Intro светильник перестанет отзываться на стандартный выключатель — управлять им можно будет только через «лебедевские» пульты или смартфон. Встраиваемый пульт устанавливается в монтажную чашку выключателя и соединяется с ним.

На наш взгляд, так себе устройство. Все-таки если мы делаем умный дом, то в первую очередь рассчитываем на новые способы управления. А встраиваемый пульт Oledo фактически предлагает сохранить то, что у нас и так было. Впрочем, в «Неро Электроникс» отмечают, что большинство людей, наоборот, стремятся сохранить функциональность имеющихся выключателей. Это понятно, если речь идет о готовом дизайнерском ремонте, который предусматривал наличие конкретного вида выключателей.

Отметим, что все девайсы беспроводные и сообщаются друг с другом по радиоканалу. Это должно здорово облегчить монтаж по сравнению с привычными проводными системами. Что ж, переходим от теории к практике.

И почему я не электрик?

Настройка датчиков и установка сервера радуют своей легкостью. Вспоминая опыт с подключением умного дома от «Белтелекома», сначала настраиваемся на долгую и полную багов процедуру. Но нет — сервер «заводится» и находит сеть через WPS в течение минуты.

Точно так же дружно «прыгают» в установленное на смартфон приложение датчики, пульты, реле и прочее добро. Где-то надо считать QR-код с коробки устройства, где-то дополнительно нажать спрятанную в датчик кнопку.

А вот с инсталляцией у людей с неправильно растущими руками могут возникнуть проблемы. В «Неро Электроникс» считают, что на монтаж одной точки у рукастого мужика в среднем уйдет около 7 минут. Вынужден признаться в собственной «нерукастости» — в нашем случае времени потребовалось больше. Нет, тот же «глаз» с датчиками движения, температуры и освещенности взял и поставил или подвесил куда душа пожелает — здесь вопросов нет. Или сенсор открытия/закрытия — приклеил на скотч и хлопай в ладоши.

А вот реле… Да, есть простая видеоинструкция, но в жизни вам могут помешать самые неожиданные обстоятельства. Натяжные потолки, невысокий рост и маленькая стремянка, отсутствие отвертки нужного размера, все эти колеровки «фазы», «земли» и «нуля»... А уж если попадется мудреный светильник с кучей «лишних» проводов, тогда совсем беда.

Правда, со временем нужные «скиллы» прокачиваются, и работа упрощается. На то, чтобы автоматизировать первую точку в спальне, у меня ушло минут 30. Это с учетом нюансов в виде поиска подходящего инструментария и выяснения причин, почему не получилось с первого раза. Здесь-то мы и встретились с важным нюансом, о котором упоминали выше. Как только вы подключите умное реле Intro к светильнику, им станет невозможно управлять с помощью обычного выключателя.

Для того чтобы оставить функциональность выключателя, его надо отключить от сети электропитания и подключить к встраиваемому пульту Oledo. Сначала я так и сделал, но потом решил, что это лишнее. Вместо этого снова подключил выключатель к электросети и оставил его во включенном положении. Свет при этом не включился, но светильник начал реагировать на команды умного пульта и приложения. Заработала и автоматизация. Вот именно поэтому встраиваемый пульт в нашем случае оказался лишним.

ПО

Вроде бы что сложного — бери и автоматизируй все кругом, умней вместе с домом! Но для этого придется освоить приложение, а это не так просто, как кажется. Интерфейс программы с непривычки кажется запутанным, многие действия разбросаны по разным меню. Например, чтобы настроить работу реле по таймеру, надо заходить в отдельное меню, хотя, на наш взгляд, было бы логично продублировать эту же функциональность при программировании событий.

Не совсем очевидна разница между событиями и сценариями, правами администратора и суперадминистратора. Во всем этом вряд ли получится разобраться в теории — надо осваивать широкие, но запутанные возможности приложения непосредственно в процессе обучения своего дома. Также не помешает проконсультироваться у производителя.

Хотелки

Имеем стандартную двухкомнатную квартиру. Глупую, как пробка. Задача — превратить жилище из унылой пещеры в космический корабль, который не сможет улететь в космос, но хотя бы немножко упростит нашу повседневную жизнь.

Путем недолгих раздумий после изучения возможностей умного дома от «Неро Электроникс» было решено сделать следующее:

В прихожей свет должен включаться автоматически, когда человек входит в квартиру, а также когда перемещается в сумерках. Без участия человека все добро должно и выключаться.

Ванная. Все просто: зашел — свет включился, вышел — потух.

В зале источников света побольше. Основной свет было решено не трогать автоматизацией, оставив возможность осветить комнату на полную катушку с помощью переносного пульта. Два торшера должны включаться в условиях низкой естественной освещенности и в присутствии человека.

Балкон. Это помещение хоть и небольшое, но продвинутое. Здесь оборудован полноценный кабинет с компьютером, загогулистым светильником и теплым полом. Задача — включать обогрев при температуре ниже 19 градусов при условии нахождения здесь человека, то есть меня.

Уточним, что описываемый случай автоматизации квартиры — не самый идеальный по возможностям. Так, в тестовом варианте жилья не было кондиционера, перекрывающих воду электроклапанов, рулонных штор. Представьте, как шторы сами приподнимаются и опускаются в зависимости от заданного порогового значения освещенности. Тот же кондиционер может нагреть или охладить помещение к приходу хозяина. Если есть дети, то для них можно установить работу приставки, компьютера и телевизора по расписанию. Все это круто, но у нас задачи были более тривиальные.

Реальность

Воплощать мечты начинаем с прихожей. Устанавливаем на дверь и откос датчик открытия/закрытия. В приложении прописываем условие: если датчик фиксирует открытие двери (при этом освещенность ниже 100 люкс и есть движение), включается светильник. Работает! Для автоматического выключения света установили в настройках реле таймер — 5 минут. Этого более чем достаточно, чтобы снять верхнюю одежду. А можно и без таймера — настроив автоматическое выключение, когда движения в прихожей нет.

Свет в прихожей тоже включается при обнаружении движения, если освещенность ниже 100 люкс. Выключается, если движения нет.

С прихожей все автоматизировалось на ура. С ванной получилось сложнее. Ставим второй датчик открытия/закрытия. Зажечь свет на открытие — сделано! Но как его погасить, когда вы вышли? Потушить светильник при закрытии двери? Тогда вам нельзя будет закрывать дверь в ванную, когда вы туда заходите. Может поставить датчик движения? Здесь надо сделать техническое пояснение. Как только сенсор зафиксировал движение, следующий опрос обстановки он делает через 30 секунд. Если в этот момент вы расслаблено лежите в ванне, движение не будет обнаружено и свет погаснет.

А что если запрограммировать выключение света тоже на открытие двери? Возможно, система будет последовательно, по цепочке исполнять разные команды? То есть сначала, как только вы распахнете створку, чтобы зайти принять душ, светильник включится. А команда на выключение отработает во второй раз, когда вы будете уже выходить. Увы, но нет — при таком раскладе светильник последовательно включается и сразу выключается при первом же срабатывании датчика открытия.

В итоге нашли такой выход: при входе в ванную свет зажигается автоматически с помощью датчика открытия/закрытия. А вот выключаем уже сами через пульт Oledo.

Очень здорово вышло с обогревом балкона. Правда, за время тестирования температура там не падала ниже 19 градусов, поэтому ради эксперимента установили пороговое значение в 23 градуса. Заходишь на балкон, датчик фиксирует движение и температуру 22 градуса — сразу же включается теплый пол. Как только температура поднимается до 23 градусов — подогрев отключается.

Думали, что может возникнуть следующая проблема: вы сидите на балконе за компьютером, температура добралась до 23 градусов — теплый пол отключается, температура падает, но датчик не улавливает движение и вы начинаете потихоньку замерзать. Как показала практика, совсем уж неподвижно сидеть за компьютером не будешь. Пусть «глаз» обнаружит вас не сразу, но все равно найдет, а лишние несколько секунд или даже минут в данном случае не имеют никакого значения — система сработает и не оставит вас наедине с покрытыми инеем окнами.

Важно отметить, что датчик, как и во всех подобных системах, реагирует на домашних животных. Поэтому если ваш кот в отсутствие хозяина заглянет на открытый балкон, система включит для него обогрев. А вас в конце месяца может ждать неприятный счет за электроэнергию. Если имеем дело с четко нормированным рабочим днем, то в качестве выхода из ситуации можно задать расписание включения теплого пола. Например, событие не срабатывает в будние дни с 9 до 18 часов.

При автоматизации освещения зала снова пришлось идти на компромисс. Включение торшеров в зависимости от освещенности и при движении работает отлично. Про автоматическое же выключение снова пришлось забыть. Представьте, что вы смотрите телевизор. На диване. Лежа или сидя. Движений при этом реально мало. В общем, все сводится к тому, что система будет постоянно то включать, то выключать торшеры. Говорят, вопрос решается с помощью установки второго датчика движения на выходе из зала, но проверить это мы пока не смогли.

Дополнительно ко всему задуманному сделали умной розетку, чтобы выключать удаленно телевизор (просто чтобы было). Все освещение в качестве отдельного сценария привязали к переносному пульту, который установили у входной двери. Нажали одну кнопку перед выходом — и все обесточено. Но даже если этого не сделали, статус умного дома можно отследить где угодно через интернет. Таким же образом можно управлять отдельными объектами.

Впечатления

Возможности умного дома намного больше тех, что мы описали. У нас сложилось впечатление, что система больше заинтересует владельцев больших квартир и просторных частных домов, напичканных разного рода домашней и климатической техникой. Добавить сюда пару камер для видеонаблюдения (белорусы камеры не производят, но должна подойти чуть ли не любая модель с Wi-Fi), электроприводы для роллет или рулонных штор и умные реле в каждую розетку или светильник — и вот перед нами уже готовая система.

Что касается небольшой городской квартиры, то первое время переобучение ее в умную кажется надуманной затеей. Но постепенно привыкаешь даже к мелким удобствам. Нам, например, очень понравилось пользоваться как настенным, так и переносным пультом.

В ходе тестирования умного дома от «Неро Электроникс» заметили несколько особенностей, которые важно учитывать. Так, наличие домашнего животного станет препятствием для создания простого алгоритма. Придется напрячь фантазию, задействовать сразу несколько датчиков, чтобы умный дом обхитрил котика, или тщательно искать такой угол установки, который бы не захватывал крадущегося по ламинату питомца.

Приложение NeroHome пока еще сыровато. Дело даже не в юзабилити, а в работоспособности. Как-то у нас смартфон перестал соединяться с сервером. Что бы мы ни делали, программа не хотела авторизовываться ни через мобильный интернет, ни через Wi-Fi. Еще через пару дней приложение написало, что оно не совместимо с системой и нуждается в обновлении. При этом никакого обновления в Google Play не было. Пришлось связываться с производителем, который поделился актуальным apk-файлом. Как отметили в компании, речь о единичном сбое в переходный тестовый период.

А еще приложение очень «прожорливое». С запущенным даже в фоновом режиме NeroHome смартфон может не дожить и до середины дня. Не удивительно, так как программа постоянно поддерживает связь с сервером и обновляет данные. Приходится все время проверять, не забыл ли выгрузить приложение из памяти телефона. Лучше сразу в настройках активировать функцию обрыва связи при работе в фоновом режиме.

Что касается стоимости, то арифметика следующая. В нашем случае на двухкомнатную квартиру ушел один сервер Oledo, один переносной и три настенных пульта, пять датчиков движения/температуры/освещенности, два датчика открытия двери и семь умных реле Intro. Не много, учитывая, что в одной системе может поддерживаться до тысячи устройств. Стоимость комплекта составила около 2700 рублей, причем ровно половина этой суммы приходится на польские датчики.

Системе умного дома от «Неро Электроникс» еще нужно развиваться. Видно, что над ней очень много работали, продумано огромное количество мелочей, с размахом подошли к дизайну. С другой стороны, многое еще предстоит сделать, в первую очередь на программном уровне.

Цена, на наш взгляд, может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей. Поэтому желательно потратить время на то, чтобы тщательно продумать всю функциональность умного дома, все сценарии и события. Возможно, есть смысл поискать более бюджетные датчики. Глядишь, при оптимальном расположении их потребуется меньше, чем мы использовали.