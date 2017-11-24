Поезда БЖД не будут останавливаться на станциях, где мало людей 6 24.11.2017, 15:43

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Жители деревни Парафьяново и райцентра Докшицы возмущены.

Маршрут Минск - Полоцк без остановки в деревне Парафьяново. Новость о том, что скоростной поезд, который появится в декабре, пустят в обход их станции, обеспокоило жителей Парафьяново и близлежащих поселений Докшицкого района, передает «Белсат».

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Взамен же белорусская железная дорога не предлагает ничего. Тем временем станция имеет одну из самых больших потоков пассажиров в сторону Минска. Деревня Парафьяново насчитывает приблизительно 2000 жителей. Пользуются станцией и жители райцентра Докшицы, что в 10 километрах от нее. Против ухудшения транспортного соединения подписались около 200 человек.

«Поезда региональных линий бизнескласса, а это именно так будет называться этот поезд, они должны останавливаться на станциях в райцентрах, либо на расстоянии до 15 км от райцентров. Таким образом по правилам в Парафьяново остановка должна быть», - говорит местный активист Константин Шиталь.

Обращение направили в управление «Белорусской железной дороги»

Пойдут ли на встречу жителям Парафьяново, пока не сообщают. «Пусть ждут ответа», - комментируют ситуацию в пресс-центре «БЖД».

Предварительно запланировали, что скоростной поезд между Минском и Полоцком будет делать еще три остановки - в Крулевщине, Молодечно и в Вилейке. Однако местные жители убеждены: Парафьяново - важный остановочный пункт. Направление на другой путь и стоянка несколько минут сильно не повлияют на общее время пути, зато избавит жителей от необходимости добираться до крупных городов пригородными поездами.