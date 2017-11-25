Президент Судана обсудил с Путиным и Шойгу создание военной базы 25.11.2017, 20:00

Омар Башир и Владимир Путин

Фото: Михаил Климентьев / АР

Омар Башир побывал с визитом в РФ.

Президент Судана Омар Башир обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море, пишет РБК.

«Сначала [обсудили] с российским президентом, а затем с министром обороны», - сказал суданский лидер. Об итогах этих обсуждений Башир не сообщил.

Кроме этого, по словам Башира, Судан обсудил с Россией возможность приобретения истребителей Су-30 и Су-35. Помимо этого, уточнил он, у страны есть интерес к зенитным ракетным комплексам С-300.

Президент Судана на этой неделе впервые прибыл с визитом в Россию. В минувший четверг на встрече с Путиным Башир заявил о том, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США». Он выступил против «американского вмешательства» во внутренние дела арабских стран. Ситуацию в Сирии и Ираке, а также отделение от Судана региона, получившего название Южный Судан, произошедшее в 2011 году в результате референдума, Башир считает результатом «американского вмешательства».

В Совете Федерации уже прокомментировали идею возможного создания военной базы на территории Судана. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич уточнил, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Путин как верховный главнокомандующий. «Но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует», — сказал он.

Сенатор добавил, что подобных предложений о создании российских военных баз можно ожидать и от других государств «в обозримой перспективе». По его словам, это связано с успехом России в Сирии.

В настоящее время у России есть несколько военных баз за рубежом, которые были созданы на основе соответствующих межправительственных соглашений. Это базы в Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане, Южной Осетии, Сирии. От некоторых своих военных баз в ряде других стран, включая Вьетнам и Кубу, Россия в свое время отказалась. В 2016 году сообщалось, что Россия ведет переговоры с Египтом по восстановлению военно-воздушной базы в Сиди-Баррани.