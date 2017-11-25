«В белорусском КГБ не умеют пользоваться Google» 11 25.11.2017, 21:23

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Тымчук обвинил спецслужбы в фальсификации дела Шаройко.

Депутат Верховной Рады Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук обвинил КГБ в фальсификациях и манипуляциях в деле «украинских шпионов», комментируя сюжет белорусского телевидения с кадрами признательных показаний Павла Шаройко. Об этом передает «Белсат».

По словам Тымчука, в «признание» Павла в шпионаже «может поверить только внутренний потребитель постсовкового официоза». Депутат подчеркивает, что в КГБ признания выбивают пытками и психологическим воздействием.

С точки зрения Тымчука, в сюжете много странного. Секретный документ Минобороны, который якобы получил Шаройко, оформлен неправильно – отсутствует стандартная «шапка» документа, номер в экземпляре указан неправильно. Заявление о том, что в квартире Шаройко найдены копии разведывательных донесений Тымчук высмеивает:

«Великий украинский «шпион» в чине целого полковника сохраняет уже отправленные в Центр донесения (очевидно, незашифрованные) – так сказать, собирает коллекцию, чтобы внукам показать, а заодно собирает вещдоки против себя».

Депутат отмечает, что в качестве доказательств БТ показало кадры слежки за Шаройко, которые не имеют никакого отношения к «шпионажу» –например, показывают, как Шаройко выходит из здания Исполкома СНГ в Минске и садится в машину. «Непонятно, что это должно доказывать?», – спрашивает Тымчук.

Наконец, демонстрация военного удостоверения Шаройко тоже ничего не доказывает, убежден депутат.

«Что этим в КГБ хотели сказать? Если просмотреть покадрово, то четко видно, что это свидетельство общественной организации «Объединение ветеранов разведки Украины». Как все мы прекрасно знаем, Шаройко действительно служил в ГУР МО Украины до 2009 года и был там публичным лицом – пресс-секретарем, и вышел в запас в звании полковника. Поэтому его членство в этой общественной организации более чем понятно. Это может быть открытием разве что для КГБ РБ, где, очевидно, не умеют пользоваться поисковой системой Google».

«В общем, на самом деле никаких фактов против Шаройко и Украины, которая якобы ведет шпионскую деятельность в Беларуси, мы не увидели. Есть ничего не значащие кадры слежения, есть очевидные фальсификации и манипуляции. Это все, что показал КГБ РБ», – резюмирует Тымчук.

Напомним, 25 октября в Минске спецслужбы задержали корреспондента «Украинского Радио» Павла Шаройко. По КГБ, Шаройко создал в Беларуси «агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Работу Шаройко в Беларуси, согласно заявлению КГБ, координировал сотрудник ГУР МО Украины Игорь Скворцов, который «действовал под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси».

Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата. В ответ Украина выслала первого секретаря посольства Беларуси. Минск этот шаг расценил как «недружественный».

В отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о содержании его под стражей. Кроме Шаройко, задержан гражданин Беларуси – ему инкриминируют «государственную измену».

Официальный Киев отрицает причастность Скворцова и Шаройко к разведывательной деятельности и считает обвинения безосновательными.