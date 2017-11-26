СМИ: На вокзале в Бресте чеченцы подрались с белорусами 26.11.2017, 10:47

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Инцидент начался в поезде Тересполь – Брест.

Толкотня началась в поезде Тересполь - Брест и продолжилось в зале паспортного контроля в Бресте, сообщил belsat.eu надежный анонимный источник.

Градус эмоций мог вырасти из-за задержки поезда Тересполь - Брест на польской стороне белорусско-польской границы. «Поезд стоял полтора часа, так как поляки хотели депортировать чеченца, а тот упирался. Мне польские пограничники сказали, что он не хочет ехать в Беларусь », - говорит очевидец.

После «переговоров» с польскими пограничниками чеченец каким-то образом скрылся. «В окно было видно мужика, который бежит. За ним бежали пограничники с собаками», - рассказывает очевидец.

Уже на белорусской стороне границы, во время прохождения паспортного контроля, драка между пассажирами поезда, приехавший из Польши, продолжилась.

«Белорусы начали кричать на чеченцев, и тут пошло-поехало. Но были и те, кто кричал, что люди разные бывают и это ксенофобия», - рассказывает очевидец.

По словам очевидцев, милиция задержала около 10 участников драки.

Подтвердить информацию о количестве задержанных и их национальность пока не удалось. В отделении милиции сообщают, что в настоящее время ведется разбирательство.